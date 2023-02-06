土耳其地震・持續更新｜一天三連震　第3次6.0級　已逾1500死

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，多次餘震後，又在下午6月24分發生另一次7.8級地震。該國地震強度之大，附近國家都有震感，多處樓房倒塌。與土耳其接壤的敘利亞同樣傷亡慘重。



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以下是今次災難最新資訊：

2046：Twitter流傳的影片有身在高樓的民眾情急之下，選擇跳樓逃生。他墮地後癱卧街上的影片畫面在網上瘋傳。

2040：土耳其發生2次強烈地震後，再在當地時間下午3時21分（香港時間晚上8時2分）發生6.1級地震，美國地質調查局（USGS）錄得是次地震6級，震源深度10公里。

美國USGS網站截圖，顯示第三次地震的震央及受影響範圍。

1947：美媒稱，在土耳其及敘利亞，死亡人數已逾1500人。

1923：土耳其私營的德米羅通訊社（Demiroren）稱，位於土耳其南部的阿達納機場（Adana Airport）關閉，直至另行通知。

1922：中國國家主習近平就土敘強震分別向土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）及敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）致慰問電。

1921：敘利亞國營通訊社稱，該國死於地震人數增至371人。

1918：土耳其總統埃爾多安6日宣布，當天淩晨發生在該國南部地區的強烈地震已造成至少912人死亡、5385人受傷。當天下午，災難和應急管理署將此次地震震級從7.4級修正為7.7級。

1853：歐洲-地中海地震中心（EMSC）稱2月6日土耳其合計發生151次地震，震級最大的2次地震分別是香港時間9時17分的7.8級以及下午6時24分的7.8級。多次餘震中，6級以上地震有2次，5級以上地震有13次。地震導致成逾千人死亡，逾5000人受傷。

1851：受土耳其地震以及美國最新增職位超預期導致美元指數攀升等因素影響，土耳其貨幣里拉對美元匯率一度跌至1美元兌18.85里拉的歷史低位。

1846：中國地震台網正式測定：2月6日下午6時24分在土耳其發生7.8級地震，震源深度20公里。

1838：中國地震台網自動測定：2月6日下午6時24分在土耳其附近發生8級左右地震，最終結果以正式速報為準。

德國地學研究中心（GFZ）稱，在香港時間2月6日下午6時24分，土耳其發生7.8级地震，震源深度10公里。

1820：荷蘭媒體BNO News Live於Twitter上稱，土耳其及敘利亞共有最少1,339人死亡。

1815：土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）說，地震是自1939年以來最大的災難，土耳其死亡人數增至912人、5,383人受傷。他指未能預測死亡人數會增加多少。他稱45個國家或地區為搜索和救援工作提供協助。

1810：美媒稱，土耳其及敘利亞共有最少670人死亡。

1805：美國地質調查局（USGS）指，相信是次地震是自1939年以來，侵襲土耳其的最強地震，當年同強度的地震造成3萬人死亡。

1755：土耳其災害與應急管理署（AFAD）將地震強度修正為7.7級。土耳其副總統奧克塔伊稱，土耳其發生78次餘震，最大強度達6.6級。

1750：德國和以色列指願意提供向災區提供援助。歐盟將向土耳其派遣救援人員，而荷蘭和羅馬尼亞的隊伍已啟程。

1740：地震發生時，埃及首都開羅（Cairo）也有震感。

1730：俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）稱，正在興建的土耳其阿庫尤核電站（Akkuyu Nuclear Power Plant）沒受損。

1725：土耳其海事部門指，南部哈塔伊省（Hatay）伊斯肯德倫港（Iskenderun）受損。

1720：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）說，俄羅斯準備向土耳其及敘利亞提供援助。

1715：英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，英國準備向災區提供援助。

1700：台媒稱，有旅居土耳其的台灣人表示，他們其中一人的家人仍在倒榻的房屋中等待救援。

1650：《衛報》稱，土耳其和敘利亞共有最少640人死亡。

1630：英國《衛報》稱，在土耳其，大批居民嘗試離開災區，造成交通堵塞、阻礙救援人員進入災區。美媒稱，土耳其政府呼籲居民不要駕車上路，政府說，災區及附近的清真寺正開放、作為災民的避難所。

1625：美國白宮發聲明指，美國總統拜登（Joe Biden）已指示聯邦政府，準備向地震災區提供援助。

1620：央視新聞6日稱，土耳其多地發布暴雪警告，大批航班取消。

1615：路透社引述船務代理公司指，土耳其傑伊汗港（Ceyhan Port）石油碼頭暫停運作。

1610：央視新聞6日稱，土耳其政府公布，地震發生後，最少發生32次餘震，最大震級達到6.6級。土耳其各地都在降雪，災區目前溫度都在攝氏零度以下，將為搜救工作帶來挑戰。

1600：土耳其南部哈塔伊機場（Hatay Airport）的跑道在地震時裂開，機場已暫停航班升降。

1530：土耳其及敘利亞已有逾560人在地震中死亡。

1510：土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）在記者會上稱，土耳其死亡人數已上升至284人，2,323人受傷。

1506：美國霍士新聞稱，是次地震死亡人數已逾300人。

1455：土耳其東南部2月6日發生7.9級地震。土媒6日稱，地震導致南部哈塔伊省（Hatay）的天然氣管道爆炸並起火，現場烈焰衝天。

1439：據土耳其《曙光報》（Yeni Safak）報道，土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）內被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的歷史要塞在地震中倒塌。

1428：俄衛網引述敘利亞衞生部：地震在該國造成的死亡人數升至237人，另有639人受傷。

1426：土耳其災害與應急管理署（Disaster and Emergency Management Authority，AFAD）稱，當地至少76死、440傷。

英國天空新聞（Sky News）稱，在敘利亞由政府控制地區，罹難人數多達9人；又叛軍控制地區，據報20人死亡。敘國營媒體引述衞生部稱，至少334人受傷。

1424：以下是Twitter上流傳救援人員在災場救人情形：

1418：救援人員在災場運送傷者，可見一名兒童躺在擔架上：

1410：以下是Twitter上流傳救援人員爭分奪秒救人情形：

1354：根據土耳其廣播電視（TRT）拍攝到的畫面，當地多幢建築倒塌，民眾逃到有積雪的街上避難。社交媒體流傳的現場影片顯示，當地一幢建築不堪地震威力倒塌，之後只剩下漫天塵土。

1448：美國地質調查局稱，土耳其中部6日發生7.8級地震，之後又發生6.7級餘震。美國地質調查局（USGS）其後將震級調升至7.9級。

當地多達1,500萬人感覺到強烈搖晃，估計死亡人數介乎100至1,000人，經濟損失則落在10億至100億美元之間。

1445：美國地質調查局（USGS）數據，這次地震是土耳其100多年來強度大的地震之一。

1330：中國駐土耳其大使館6日稱，暫無中國公民傷亡。意大利較早發布海嘯警報。