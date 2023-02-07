土耳其地震｜土敍逾3700人死亡　多國領袖致電慰問提供協助

土耳其7.8級大地震造成嚴重破壞，截至2月7日凌晨，土耳其及敍利亞死亡人數上升至3700多人，無數建築物倒塌。



南部重災區有公寓在地震中倒塌，醫院被毀，瓦礫散落一地。有倖存者表示着有如世界末日，隨處可以聽見哭泣和呻吟聲。

「他們在發出聲音，在叫救救我們，但我們卻救不了他們，我們要怎樣才能救他們？」下雨天令一夜間氣溫急跌，讓情況雪上加霜。

圖為2月6日，土耳其南部卡赫拉曼馬拉什，有建築物在地震中整個倒塌。（Reuters）

在土耳其，災害和應急管理局（AFAD）表示死亡人數暫定為2316人，超過1.3萬人受傷。據大馬士革政府和叛亂分子控制的西北部地區救援人員提供的數字，敍利亞至少有1444人死亡，約3500人受傷。

地震亦造成位於土耳其有數千年歷史、被列入聯合國世界遺產名錄的加濟安泰普古堡局部倒塌，當地傳媒說，古堡東部、南部和東南部的部分堡壘被地震摧毀。而位於旁邊、建於17世紀的一座清真寺，圓頂和東牆亦部分倒塌。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）形容這是一場歷史性災難，是1939年以來發生的最致命的地震，並表示當局正竭盡所能搜救及善後。

美國總統拜登（Joe Biden）致電埃爾多安表達慰問，表示將提供必要協助，向災區提供醫療或基本救援物資。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦與埃爾多安通電話，表示俄羅斯願立即提供地震救災援助。

國家主席習近平分別向埃爾多安及敘利亞總統巴沙爾致慰問電，對地震造成死傷表示沉痛哀悼。

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