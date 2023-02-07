土耳其地震｜土敍逾3700人死亡 多國領袖致電慰問提供協助
撰文：歐敬洛
出版：更新：
土耳其7.8級大地震造成嚴重破壞，截至2月7日凌晨，土耳其及敍利亞死亡人數上升至3700多人，無數建築物倒塌。
南部重災區有公寓在地震中倒塌，醫院被毀，瓦礫散落一地。有倖存者表示着有如世界末日，隨處可以聽見哭泣和呻吟聲。
「他們在發出聲音，在叫救救我們，但我們卻救不了他們，我們要怎樣才能救他們？」下雨天令一夜間氣溫急跌，讓情況雪上加霜。
在土耳其，災害和應急管理局（AFAD）表示死亡人數暫定為2316人，超過1.3萬人受傷。據大馬士革政府和叛亂分子控制的西北部地區救援人員提供的數字，敍利亞至少有1444人死亡，約3500人受傷。
地震亦造成位於土耳其有數千年歷史、被列入聯合國世界遺產名錄的加濟安泰普古堡局部倒塌，當地傳媒說，古堡東部、南部和東南部的部分堡壘被地震摧毀。而位於旁邊、建於17世紀的一座清真寺，圓頂和東牆亦部分倒塌。
土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）形容這是一場歷史性災難，是1939年以來發生的最致命的地震，並表示當局正竭盡所能搜救及善後。
美國總統拜登（Joe Biden）致電埃爾多安表達慰問，表示將提供必要協助，向災區提供醫療或基本救援物資。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）亦與埃爾多安通電話，表示俄羅斯願立即提供地震救災援助。
國家主席習近平分別向埃爾多安及敘利亞總統巴沙爾致慰問電，對地震造成死傷表示沉痛哀悼。
▼土耳其地震致敘利亞數百人傷亡▼
+2
土耳其地震｜敘利亞1歲半女嬰埋瓦礫奇蹟獲救 但懷孕母兄姊皆亡土耳其7.8級地震千年世遺古堡當災 城牆震塌多處現裂痕土耳其7.9級強震波及敘利亞 中方願向兩國提供緊急人道主義援助土耳其地震「驚悚一刻」網上瘋傳 男子「跳樓逃生」墮地影片曝光
土耳其地震的詳情？有持續更新的內容嗎？
根據土耳其災難和應急管理署公布，卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）當地時間6日在香港時間早上9時17分發生7.4級地震（其後被調整為7.8級），土耳其與鄰國敘利亞傷亡慘重，香港01為你持續更新。
土耳其地震中有中國公民傷亡嗎？
有中國旅客表示，當時穿拖鞋逃跑，撿回一條命。而中國駐土耳其大使館當天向新華社記者確認，目前暫時……詳情請看。