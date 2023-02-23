新加坡外長：中國與東南亞互動未來幾年料將加速前進

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）醫生表示，中國與東南亞的互動與接觸接下來幾年料將加速前進，期待能更常在東南亞以及東盟（ASEAN）會議中見到中國外長秦剛。他也舉《南海行為準則》磋商為例，呼籲中國與東南亞之間懸而未決的議題需要有所進展。



維文星期天（2月19日）起對中國展開3天訪問。他星期二（2月21日）結束訪華行程時，在北京接受新加坡媒體採訪，形容一連串會談「非常有效」，並稱此次行程的關鍵字是回歸正常。

他說，隨着兩國把議程和活動的節奏恢復至疫情前或更高的水平，接下來可以期待兩國和兩國領導人之間的互訪加快步伐。

維文訪華期間分別與中共政治局委員兼北京市委書記尹力、秦剛，以及中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行會談。他星期二（2月21日）上午也與在北京的國台辦主任宋濤會面。

維文是應秦剛之邀訪華，這是維文在2020年疫情爆發後第5次訪華，也是他首次與去年（2022年）12月出任外長的秦剛會面。

秦剛過去兩週內在北京會見了柬埔寨副首相兼外交與國際合作部長布拉索昆（Prak Sokhonn），以及泰國副首相兼外長敦（Don Pramudwinai），本週將出訪印尼。

維文表示期待能更常在東南亞以及東盟會議見到中國外長秦剛。他認為，秦剛上任後中國在東南亞的政策不會轉彎，而是會有更多延續性。

維文預計，中國與東南亞國家的互動與接觸接下來幾年料將加速前進，他舉《南海行為準則》磋商為例說，兩國之間還是有懸而未決的議題，這些議題需要有所進展。

他說，幸運的是，《南海行為準則》線下磋商已經開始，「我無法設下一個期限，但我希望在這方面看到進展」。

維文強調，《南海行為準則》磋商不會解決所有圍繞南海的糾紛和分歧，但到目前為止它增強了信心和確保了穩定與和平，由此催化經濟接觸，這些都是積極的信號。

本文獲《聯合早報》授權轉載

