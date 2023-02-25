現代羅密歐茱麗葉？印巴男女網上玩飛行棋相戀　盼廝守卻雙雙被捕

印度和巴基斯坦關係持續緊張，據英媒2月24日報道，印度21歲青年亞達夫（Mulayam Singh Yadav）與巴基斯坦女子吉瓦尼（Iqra Jeewani，暫譯）在網上結識後相戀，但由於兩國公民難以獲得對方國家簽證，亞達夫涉鋌而走險偽造文書，幫助伴侶入境，他最後被捕，如今在牢獄中。



有印媒把兩人比作羅密歐與茱麗葉，《印度快報》（Indian Express）發表評論指「是否有可能將亞達夫和吉瓦尼想像成羅密歐與朱麗葉，一場世仇的受害者，一場不是他們造成的仇恨？」

根據英國廣播公司（BBC），在3年前，亞達夫與19歲巴基斯坦女子吉瓦尼透過玩網絡遊戲英國十字棋（Ludo，又稱飛行棋）相識並墜入愛河，但他們知道要在一起是件很難的事。

印度和巴基斯坦自1947年實行印巴分治以來，兩國已爆發3場戰爭，這讓兩國公民難以獲得對方國家的簽證。

兩人因此在2022年9月前往尼泊爾結婚。兩人之後到印度城市班加羅爾（Bengaluru）一同生活，但幸福的新婚生活止步於2023年1月。

報道指，亞達夫涉嫌協助吉瓦尼非法進入印度，並且取得假的身份證，他因涉及包括欺詐、偽造文件及為未持有適當證件外國公民提供住所在內罪名被捕。

吉瓦尼同樣被拘留，然後2月19日被遣返回巴基斯坦，亞達夫則仍被關押在班加羅爾的監獄。

亞達夫的家人對此感到震驚。他的兄弟稱：「我們明白印度和巴基斯坦之間的局勢。但他們所做的事情，只是相愛。」

亞達夫的母親德維（Shanti Devi）則說：「我們不在乎她是穆斯林或巴基斯坦人，她是我們的媳婦，我們會好好照顧她。」她希望兩國政府能幫助這對夫妻團圓。

有警員亦認同這種說法，稱：「排除非法入境和偽造（文書），這看來（只）是一個愛情故事。」

印巴多年來就喀什米爾（Kashmir）存在主權爭議。印度2019年宣布取消查謨-克什米爾地區的特殊自治地位觸發巴基斯坦強烈不滿，兩國關係此後轉趨緊張。