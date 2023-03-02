禮來藥廠大幅下調胰島素價格　冀減輕病人負擔

美國禮來藥廠（Eli Lilly）3月1日宣布，公司由今年第四季起，大幅下調最普及的胰島素Humalog及Humulin，減幅達七成。



《衛報》及路透社報道，美國國會一直批評醫藥公司提升胰島素價格，總統拜登（Joe Biden）去年簽署《降通脹法案》（Inflation Reduction Act），當中包括將列入聯邦醫療保險（Medicare）的胰島素價格上限定於35美元。

禮來行政總裁里克斯（Dave Ricks）受訪時稱，公司本來可以等待國會採取行動，或是醫療系統採用新標準，但決定獨自實施新制。另外該公司同時下調非品牌的注射式胰島素Lispro價格至每小瓶25美元，並將35美元的價格上限適用範圍擴大至全國大約85%藥房。

根據美國糖尿病協會（American Diabetes Association）的數據顯示，全國3700萬名糖尿病人之中，大約840萬名患者使用胰島素，而當地九成的胰島素都是由禮來、賽諾菲（Sanofi）及諾和諾德（Novo Nordisk）包辦。有病人組織指出，藥廠以往曾將胰島素定價每小瓶275美元以上，反映價格在過去20年上升1200%。

里克斯指出，今次決定為胰島素減價，應成為當地的新標準，呼籲其他藥廠跟隨。他認為民眾對胰島素的負擔能力，已經成為重要問題。