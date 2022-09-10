寵物健康｜幫貓咪注射胰島素8步曲　喵星人患糖尿病可如何照護？

施打胰島素是控制糖尿病非常重要的一環，若能順利施打胰島素及飲食控制，80 % 的貓咪可以達到糖尿病緩解，因此幫貓咪打胰島素是飼主必學的重要技能，讓糖尿病貓咪在舒適、放鬆的狀態下能控制好血糖波動！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



本篇內容可以了解到：



．胰島素施打前置四步驟

．正確施打胰島素方式

．糖尿病貓咪居家照護日誌紀錄表



▼▼▼幫貓咪注射胰島素及糖尿病貓咪居家照護指南▼▼▼

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貓咪胰島素注射步驟大拆解！

一開始打胰島素可能看起來很嚇人、困難，但一次又一次的練習，就會變成日常生活的一部分。所以請不用緊張，接下來會帶領毛爸媽了解施打胰島素的每個步驟。如果需要額外的協助，請跟信任的獸醫討論喔！

貓咪打胰島素前置四步驟

STEP 1：事先餵食貓咪

除非獸醫有另外指示，否則施打前請先餵食貓咪，避免血糖過低，引發顫抖、癲癇或休克。

STEP 2：準備適合的胰島素

根據獸醫建議，準備適合貓咪的胰島素。一般來說，作用時間長且血糖劇烈變化少的長效型胰島素較適合貓咪。

STEP 3：酒精消毒胰島素瓶口

利用酒精棉片或棉球消毒胰島素瓶口的橡膠頭。

STEP 4：胰島素針吸取胰島素

消毒完畢後，將胰島素瓶口往下，把新的胰島素針針頭插入橡膠頭中，抽取需要的劑量。

貓咪胰島素正確施打方式

STEP 5：挑選施打位置

尋找適合的施打部位，胰島素應該注射在「皮下」，大部分的貓咪都可以接受施打在靠近肩胛或骨盆處，約離背中線約2-5公分的位置。

【注意】分散施打部位、注意力，減少貓咪打胰島素的疼痛感

1. 每次施打胰島素，盡量選擇不同部位，減少貓咪的疼痛感。



2. 適時分散貓咪注意力，如有需要可請另一人幫忙安撫貓咪，有一些貓咪也可以藉由小點心（低碳水比例）幫助維持不動的姿勢，若貓咪很淡定，則可省略此步驟。

STEP 6：插入皮下位置

．慣用手：拿胰島素針

．非慣用手：在皮膚上抓起帳篷般形狀，並在的凹陷處將胰島素針頭插入中央。

【注意】為了安全與避免施打劑量不足，胰島素針進入皮膚之前先不要把手指放在活塞推動處，避免胰島素意外流出。

STEP 7：輕柔按壓活塞，注射胰島素

針頭進入皮膚後，輕柔的將全部的胰島素推入皮下內。

STEP 8：拔出針頭，作好垃圾分類

小心將針頭拔出皮膚，蓋上蓋子後，丟棄在包裝良好的銳利生物廢棄物垃圾桶中。

施打完成！

為自己拍拍手—你成功了！別忘了給貓咪一點獎勵，例如：遊戲、陪伴時間或是低碳水化合物的小點心。

施打過程中若遇到下列狀況，請跟醫生聯絡：

1. 貓咪不吃飯、吃的比平常少或是吃完飯不久馬上就嘔吐。

2. 貓咪注射胰島素前出現精神不好、顫抖或是昏昏欲睡的狀況

3. 若不小心在過程中對自己注射到胰島素，請跟家庭醫師聯絡，因為貓咪用的胰島素也會降低人的血糖

糖尿病貓咪的居家照護日誌

毛爸媽每天的觀察與監控對於照顧糖尿病貓咪來說非常重要！包括每餐進食量、每天總進食量、總喝水量及尿量等，時時觀察臨床症狀的變化，是治療照護的一大重點。同時透過日常的紀錄，提供獸醫有用的資訊，讓看診更有效率！

毛爸媽可以按照以下的表格資訊來記錄：

糖尿病貓咪的居家照護日誌（汪喵星球授權使用）

【補充】

．總進食量

每餐放置固定的食物量，若沒吃完則扣掉剩下的食物量，得出每一餐的進食量，最後加總得出一天的總進食量。

．總喝水量

每天放置定量的水，並定期結算重量變化。

．監控尿量

可以測量貓砂盆的重量、觀察貓砂結塊的大小等。

照顧糖貓是一段辛苦的過程，但只要正確幫貓咪打胰島素 、控制飲食，其實貓咪也可以享有很好的生活品質喔！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】