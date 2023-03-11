彭博社：美國正研究封堵浪潮集團出口禁令漏洞

消息人士透露，美國正在研究如何堵住對浪潮集團所施加限制措施存在的漏洞，以免諸如英特爾（Intel）等美國公司可以繼續向這家中國伺服器製造商的附屬公司供貨。



據彭博社報道，美國商務部本月把浪潮集團以及另外數十個中國實體加入「實體名單」。但是並沒有指明浪潮集團的全部附屬公司，而這些附屬公司有幾十個之多。

知情人士透露，白宮和商務部官員意識到了這個問題，正在設法關閉留下的合法途徑。但在發布修訂後規定之前，英偉達（Nvidia）和思科系統（Cisco Systems）等供應商仍可以自由與浪潮做生意，而無需得到美國政府的許可。知情人士稱，這可能需要數週時間。

問題的核心是中國企業旗下附屬公司關係複雜，與母公司的關係往往不透明。

浪潮是思科、IBM、英特爾等美國公司的重要合作夥伴，直接持有約30家公司的股權。公司註冊信息查詢平台天眼查顯示，這些公司涉及廣泛的業務，包括硬件，人工智能，雲端運算，投資，金融服務和航空運輸。一些附屬公司又擁有數十家子公司。例如，其與思科的合資公司就埋在三層公司之下。

在上週五（3月3日）美國宣布加入實體名單之後，浪潮集團旗下上市公司浪潮信息下跌10%，另外幾家附屬公司跌幅在4%到17%之間。浪潮信息過去一周跌去了近四分之一的市值。

此前華為、商湯集團和海康威視也被列入實體名單。該名單要求美國公司在向列名實體出口之前，需要取得美國政府的批准。美國商務部工業和安全局（BIS）曾告訴申請的公司，應該假設這些請求將被拒絕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

