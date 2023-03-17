巴黎紅磨坊「蟒蛇水中表演」觸怒動保人士　取消節目

法國巴黎著名夜總會紅磨坊（Moulin Rouge）每日均設歌舞表演，其中一段會將陸生蟒蛇置於水中，與舞蹈員「共舞」。此舉引發動物保護人士強烈抗議。紅磨坊3月17日表示，將終止蟒蛇的表演節目。



巴黎市長辦公室官員致函紅磨坊稱，表演中所用的兩種蛇類為東南亞網紋蟒（Southeast Asian reticulated pythons）及印度蟒蛇（Indian pythons），均在陸地生活，且受到保護。信中稱，「牠們或是游泳健將，但表演未有考慮到物種的自然行為」。

動保人士稱，曾目睹表演所用的蟒蛇努力將頭部維持在水面之上，指責夜總會把蟒蛇浸在水中的行為殘忍。

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紅磨坊未有說明終止節目的確切日期，但在17日向表演人員發通知稱，紅磨坊意識到動物福利的社會發展，將終止劇目」，又指尊重動物對公司運作「一向重要」。

法國2021年推出法案，規定2023年起禁止夜總會或電視節目使用野生動物表演，並在2028年起禁止持有。

紅磨坊過往亦曾遭受類似指責，但歌舞團2022年曾向當地媒體稱，表演採用的是水生蟒蛇，在水中活動自如，又指公司沒有且永不會虐待動物。