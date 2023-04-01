日本蛋荒︱3月雞蛋批發價創42年新高　18家餐飲企業停售蛋料理

受禽流感影響，日本出現雞蛋荒，3月平均批發價達到每公斤343日圓，日媒指是42年來3月蛋價的最高紀錄。當地有調查顯示，至少18家餐飲企業要停售蛋料理。



全國農業協會聯合會（JA全農）雞蛋公司3月31日表示，3月東京地區的雞蛋批發價平均為每公斤343日圓，較2月上升16日圓，按年更增加148日圓，漲幅超過75%。時事通訊社（JIJI）指這是自1981年以來，3月蛋價的最高紀錄。

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共同社報道，3月全國多地養雞場繼續出現禽流感，自2022年10月底以來，要撲殺處理的雞隻達到創新高的約1701萬隻，影響雞蛋供應。

日本機構帝國數據庫3月的調查顯示，在上市的100家主要餐飲企業中，至少18家要停售蛋料理。

日本知名連鎖家庭餐廳「Gusto」（ガスト）之前已在2月宣布，要停止供應窩夫；香港人熟悉的烏冬連鎖店「丸龜製麵」，部份店面使用雞蛋的雞蛋蔥花烏冬已售罄；關東地區的「山田烏冬食堂」也從2月16日起，停止提供迷你雞蛋蓋飯。

日本大型連鎖餐廳「燒肉王」（焼肉きんぐ）3月3日也宣布要改動5項餐點內容。