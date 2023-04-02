李顯龍：給予東盟國家空間有利推進ASEAN-中國經貿關係發展

中國愈是可能處理好對待東盟（ASEAN）國家的方式，讓他們有空間確保自身利益受到公平的尊重和維護，東盟就愈可能推進與中國的貿易和投資。



新加坡總理李顯龍星期六（4月1日）結束訪華行程前接受隨行的新加坡媒體採訪。他在談到中國與東盟的關係時說，東盟國家希望與中國和美國都保持良好的關係，中國也希望與東盟國家保持良好關係。

他說，要讓東盟國家更自在地同中國建立良好的關係，中國能做的還有相當多。

他解釋，貿易與投資關係是東盟與中國整體關係的一部份，雙方的整體關係包括安全、南海以及其他時不時會出現的各種問題。

「如何處理這些問題，決定了經濟合作的大氣候。」

李顯龍認為，所有東盟國家的體量都遠小於中國，中國愈是可能創造、處理好對待東盟國家的方式，給他們空間，讓他們的利益得到公平的尊重和保護，東盟國家就愈容易進一步促進與中國的投資和貿易，讓雙方的經濟關係更繁榮。

中國國家主席習近平2023年3月31日會見新加坡總理李顯龍。（李顯龍Facebook）

李顯龍說，與他交談的人在原則上都同意這些，但實踐中還是得看具體的事情，當遇到需要討價還價時，談判者就得作出努力。

他說：「但我想這樣的心態，或許能讓各國能在一個動蕩的世界中取捨，保持工作關係、互信和共處，因為無論我們樂意與否，我們都是很長時間的鄰居和夥伴。」

李顯龍也希望，中美關係的緊張和困境不會影響兩國與東盟的關係，希望中國和美國是根據與東盟發展關係本身所帶來的利益，而與東盟發展關係，「是因為我們高效，能增值，而不是因為他們要我們站在他們的（其中）一邊，而不是另外一邊」。

談到中美關係，李顯龍也說，中美2022年的商品貿易仍創下7,000億美元（約5.5萬億港元）的歷史新高，雙方仍然要做生意、要接觸，但競技場不會像過去那麼平坦或公平，而是會有不必要的障礙和隔閡，「這就是世界將會變成的樣子。」

他希望，世界各國能繼續在世貿組織框架下共同努力，意識到有必要考慮國家安全和保障供應鏈韌性，不能過度依賴任何一個特定的夥伴，但同時也制定一些基本規則。

李顯龍認為，確定新的規則、讓新的框架穩定下來還需要一段時日，「這段時期，我們得係好安全帶，咬緊牙關，努力奮鬥」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

