學者：睡眠質素影響哮喘病發風險

全球有大約3億人患上哮喘病，但對於為甚麼只有部分人會患上這個病，科學家一直百思不得其解。最近有學者完成一個長達十年以上的大型研究，指經常有良好的睡眠或大幅降低哮喘病發的風險。



《衛報》4月4日報道，一批來自山東大學的中國研究團隊在呼吸道醫學領域知名的國際期刊《BMJ Open Respiratory Research》發表研究報告，他們利用英國生物樣本庫（UK Biobank）的數據，分析超過45萬名年齡介乎38至73歲參加者的狀況，透過研發風險及睡眠特質模型，追蹤他們超過十年的狀況。

研究人員調查參加者的睡眠模式，包括他們屬於晨型人（Morning Person）還是夜貓子（Night Owl）、睡眠時間長度、有沒有鼻鼾、失眠、白天有沒有過度嗜睡等。學者根據這些數據排出基因結構，再制定哮喘風險分數，結果高、中、低風險人士各佔三分一。

這批參加者經過研究人員十年的跟進後，有17,836人證實患上哮喘。與低基因風險的參加者相比，基因風險最高的一批患上哮喘的可能性高47%，而睡眠欠佳的一批患病可能性則高出55%。

至於高基因風險同時睡眠欠佳的參加者，他們可能患哮喘的機會，比正常睡眠及低基因風險的一批高超過一倍。報告提到，在低、中及高基因風險人士中，健康睡眠的人減低患病的風險介乎37至44%。

研究人員認為，這些調查結果反映健康的睡眠模式或大幅降低任何基因組別的哮喘風險，在人口水平而言，低基因風險再加上健康的睡眠，可能象徵大約五分一的哮喘個案或可避免。

有關研究屬於觀察性質，因此無法找出哮喘起因，學者本身亦承認研究結果有多個限制，不過他們認為，睡眠欠佳可能導致身體內的炎症反應，增加哮喘風險。