美國田納西州3民主黨人要求管制槍械　兩人遭逐出議會

美國田納西州（Tennessee），由共和黨控制的眾議院4月6日表決是否驅逐3名上週曾在議會抗議，要求管制槍械的的民主黨議員，最終2人被逐出議會，1人因贊成票未滿三分之二門檻，逃過一劫。



由共和黨主導的田納西州眾議院6日就是否把「田納西3人組」（Tennessee Three），即瓊斯（Justin Jones）、約翰遜（Gloria Johnson）和皮爾遜（Justin Pearson）逐出議會進行投票。表決期間，大量示威者湧入州議會大廈聲援三人。

美國槍枝管制：由共和黨主導的田納西州眾議院2023年4月6日就是否把民主黨議員議員瓊斯（Justin Jones）、約翰遜（Gloria Johnson）和皮爾遜（Justin Pearson）逐出議會進行投票。圖為皮爾遜在表決時高舉左手。（Reuters）

議會最終以72票贊成、25票反對通過驅逐瓊斯，皮爾遜獲69票贊成、26票反對，亦遭驅逐。約翰遜則以65票贊成、30票反對避過一劫。

瓊斯和皮爾遜是議會中最年輕的黑人議員，約翰遜則為白人女性。約翰遜稱，自己與二人遭受差別待遇，或與種族有關。

田納西州首府納什維爾（Nashville）聖約學校（The Covenant School）3月27日發生導致7人死亡的校園槍擊案後，「田納西3人組」30日在眾議院舉行抗議活動，使用擴音器呼籲議會採取行動防止再發生槍枝暴力事件。

共和黨代表4月3日提交3項決議，指「田納西3人組」擾亂議會秩序，要求將他們逐出議會。