馬凱碩：美國歐盟未能與鄰國分享經濟發展果實　中國卻做到

新加坡國立大學亞洲研究所特聘院士馬凱碩4月21日表示，包括美國和歐盟在內傳統強大的經濟體沒能與鄰國分享其經濟發展果實，但中國卻這樣做了。



根據觀察者網，馬凱碩21日在中國上海世界會客廳出席「中國式現代化與世界」藍廳論壇期間稱，在國際合作方面，中國與東盟10國之間的關係可被視為典範，「這一點很重要。因為我們生活的世界如今深陷困境，有地緣政治對抗，還面臨全球經濟衰退的危險，再加上烏克蘭戰火紛飛，人們擔憂氣候變化……到處傳來壞消息。所以，我們需要一些好消息。」

馬凱碩認為，即便是美國和歐盟這樣的傳統大國，也能從中國與東盟的關係中汲取經驗，因為在幫助附近地區發展方面，中國作為一個經濟大國，做得比歐盟對北非、美國對中美洲乃至拉丁美洲要多得多。

他舉例，歐洲和北非關係歷史悠久得多，但2021年貿易額僅為3,850億美元，美國與拉丁美洲的貿易額則為3,750億美元左右，雖然中國與東盟2000年貿易額僅為400億美元，規模還不到美國與東盟貿易額的三分之一，不過中國向東盟提出自由貿易協定、雙方2001年簽署通過後，中國與東盟貿易額隨之出現「爆炸式」增長，從2000年的400億美元，飆升到2022年的9,750億美元，接近萬億美元大關。

馬凱碩稱：「這個數字太驚人了，尤其在歐洲與北非之間、美國與拉丁美洲之間貿易額的襯托之下。」

這名新加坡學者又反問道：「怎麼會這樣？為什麼美國、歐盟等傳統強大的經濟體，沒能與鄰國分享它們經濟發展的果實？而中國卻這樣做了，（與它們）形成強烈對比。值得注意的是，所有關於自由貿易好處的理論都來自西方，它們自己卻沒能踐行這些自由貿易理論，這是場悲劇。」

馬凱碩還說，他相信，未來10年內，東盟經濟規模將超過日本，「如果東盟當初沒有開放並歡迎與中國的自由貿易協定，那麼它所有這些令人難以置信的經濟、社會和人類發展都不可能發生」。