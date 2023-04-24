印度國家公園再有非洲獵豹死亡　月內第二宗

印度中央邦（Madhya Pradesh）庫諾國家公園（Kuno National Park）4月23日再有1隻6歲獵豹死亡，是園區月內發生第二宗同類事件。



死去獵豹名為烏代（Uday），來自非洲納米比亞（Namibia）。森林官員表示，園方23日上午9時進行例行檢查時，已見烏代委靡不振，坐在地上，專家步近後牠隨即站起，但略為踉蹌。烏代兩小時後失去意識，轉送隔離病房接受治療，下午4時死亡。

官員稱，暫未知烏代死因，有待驗屍檢查。

圖為印度中央邦庫諾國家公園內的獵豹。（Kuno National Park）

南非獵豹專家范德梅韋（Vincent Van Der Merwe）表示，烏代被轉移至印度前非常健康，被圈養10個月後卻不再健壯，長期承受壓力。他指獵豹被關在籠裏會感到不開心，應把牠們送回野外。

印度正推行世上首個大型肉食動物的洲際遷移項目，從納米比亞重新引入大型貓科動物。總理莫迪（Narendra Modi）2022年9月已將8隻來自納米比亞的獵豹放出野外。

同樣來自納米比亞，並住在庫諾國家公園的另一隻獵豹薩莎（Sasha）3月因腎衰竭去世，連烏代在內，在項目下移交印度的20隻獵豹中，已有兩隻死亡。