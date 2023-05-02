AI教父離開Google　談人工智能危險之處「對畢生工作感後悔」

「AI教父」欣頓（Geoffrey Hinton）5月1日公布他已經辭去在Google的職務，並在接受傳媒訪問時講述對自己畢生的工作感到後悔，又談到AI（人工智能）的危險之處，如「目前它們不比我們聰明，但我認為很快就會」、「很難看到如何防止壞人利用它做壞事」。



欣頓自2013年初起在Google工作，擔任工作研究員（engineering fellow），至今逾10年，他研究深度學習（deep learning）、神經網絡（neural networks）等方面，同時也在多倫多大學擔任教授。

在離開Google後，他向傳媒談到自己已經75歲，是時候退休，又指如今可以自由地談論人工智能的風險，以及他對自己畢生的工作感到後悔，「我會用藉口安慰自己：若然不是我做，也會有別人做」。

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「AI教父」欣頓（Geoffrey Hinton）既在Google工作，也在多倫多大學擔任教授（多倫多大學網站）

他認為AI聊天機器人的一些風險相當可怕，「目前它們不比我們聰明，但我認為很快就會」，他又指GPT-4（OpenAI公司研發的一種人工智能技術）之類的技術擁有大量知識，已可使人類黯然失色，在推理方面，AI沒有那麼好，但已做到簡單推理，他認為「隨着這發展速度，我們能預計會進展得很快，我們需要擔心這一點。」。

他稱「很難看到如何防止壞人利用它做壞事」。