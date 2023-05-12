破產保護無效?　美國重複破產個案正快速增加

美國今年有12家公司第二次甚至第三次申請破產保護。彭博社引述BankruptcyData的數據顯示，截至今年4月的11起重覆破產申請數量，已經超過了2021年或2022年的全年破產案數量，而自2000年以來，今年前4個月的第22章（Chapter 22）破產案數量只有一次被超越。所謂的第22章破產申請即是指重覆破產的個案，數目正以07年金融海嘯引發大衰退以來最快的速度累積。

美國仿製藥廠Akorn Operating Company LLC、美國最大的婚禮零售商David 's Bridal LLC、折扣零售商Tuesday Morning、電信公司Avaya和數據公司Inap今年都再次陷入破產。

這些重複破產的公司存在一些通病，例如沒有在第一時間從資產負債表上減記足夠的債務，或者沒有趁機剝離不盈利的業務，因而在利率上升或通脹迫使成本上升時陷入困境。

這一趨勢既表明美國經濟的脆弱程度，也表明美國破產制度的失敗。美國破產制度被認為是世界上最好的破產制度之一，可讓陷入困境的公司恢復元氣，這每年可挽救了數以千計工作崗位。

但這一制度的實施，不僅僅是推遲不可避免的清算的方式，而是要暫停債務催收，停止成本高昂的合同，並迫使債權人承擔損失。在這種情況下，「法官並不樂意看到債務人回來，沒人希望發生這種事。」佐治亞大學研究破產問題的法學教授Lindsey Simon表示：「這意味著破產制度失敗。」

紐約大學金融學教授、廣受歡迎的違約預測指標Z-score的發明人Ed Altman指，第二次破產表明第一次破產是在浪費資金。他表示:「這些資源被投入到一家最終會失敗的公司，而這些資源本可以投資於生產率更高的企業。」