美媒：台灣人才稀缺　或動搖台積電領先地位

美媒報道稱，台灣工程師為台積電成為全球晶圓代工巨頭打下基礎，但在台灣出生率驟降的趨勢下，人才稀缺，且人才對投入半導體產業興趣缺缺，恐怕將動搖台積電在全球領先的地位。



據美國《紐約時報》星期四（5月11日）報道，31歲的李姓工程師在台積電工作時，曾因電腦病毒癱瘓機器連續48小時上班來解決問題。多年來，他日以繼夜待命，但在2021年，歷經5年的奔波，他已開始害怕電話鈴聲響起。儘管每年320萬元（新台幣，約81.6萬港元）的薪酬令人稱羨，但這不足以說服他留下。

目前已離開台積電的他說，時下台灣年輕人比較難以忍受晶圓廠勞累的工作，台積電的職位不再像以前那樣光鮮亮麗。

報道稱，過去10年裡，台積電在晶片競賽中，超越英特爾（Intel）和三星（Samsung）等對手，在全球佔據領先地位，台灣工程師是關鍵之一，人才與台積電的成功交織在一起。在這期間，台積電員工增長了近70%，但台灣的出生率驟降了一半。同時，台積電還得與谷歌（Google）等互聯網公司和荷蘭的ASML等外國半導體公司搶人才，而這些外國公司往往能提供更好的工作生活平衡以及免費食物等福利。

如今，台灣半導體行業的許多高層人士擔心，台灣恐怕支撐不了半導體產業對新一代工程師不斷增長的需求。人口萎縮、苛刻的工作文化和大量競爭激烈的技術工作意味着半導體人才會變得愈來愈稀缺。

這一影響將是深遠的。一些軍事戰略家認為，台積電在晶片領域的主導地位是台灣抵禦北京武力攻擊的保障，部份原因是美國將需要保衛自身供應鏈中如此重要的一環。

台積電高層多年來也在捍衛有助自身壯大的高要求職場文化。台積電創辦人張忠謀近期強調台積電的軍事紀律，例如公司半夜會打電話叫醒員工上班。但台積電董事長劉德音近年也多次坦言，台灣半導體產業面對的最大挑戰是人才短缺。

為此，台積電已調整策略，擴大徵才管道並調高擁有碩士學位的員工底薪。同時，台積電在每年3月傳統招聘季前半年，就開始展開招聘活動，甚至開啟線上課程向高中生傳授半導體基本知識。

曾任台積電研發副總經理的台灣清華大學半導體研究學院院長林本堅說，許多企業因為難以找到合適人選，求才時沒有很挑剔，甚至電機或資訊工程背景都不再是必要條件。

在劉德音、聯發科董事長蔡明介等行業大亨呼籲下，台灣在2021年設立了4所半導體學院，清大是其中之一。台灣總統蔡英文當年12月出席清華半導體研究學院揭牌典禮時說，台灣在半導體人才培育上「是跟時間在賽跑」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

