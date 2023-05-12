研究：印度旱災農作物失收　每天約30農民輕生

撰文：聯合早報
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一份研究報告指出，極端乾旱對農作物收成的影響，導致許多印度農民深陷債務困境、壓力倍增，繼而推升自殺率，平均每天約30名農民選擇自殺。

路透社5月12日報道， 據國際環境和發展協會（IIED）公布的最新報告，近20年來，在連年乾旱、作物歉收和動物飼料價格飆升等問題的影響下，使農民成為印度最容易自殺的群體之一。

IIED引用印度最新犯罪數據稱，僅在2021年，印度就有近1.1萬名農民、耕作者和農業工人選擇輕生，平均每天約30人死亡。但專家估計，實際的自殺數字將會更高。

IIED的首席研究員巴拉德瓦傑（Ritu Bharadwaj）說，氣候變化影響是印度農民的「壓力倍增器」，「尤其當反覆發生的乾旱持續加劇農民的經濟壓力」。

據印度2011年發布的人口普查報告，印度有超過2.5億人受僱於農業和農業相關部門，既農業收入是絕大多數人的生存依據。

農民權利捍衛者說，雖然印度政府推出了一些援助措施，包括農作物保險和農村就業保障計劃等，但卻因預算不足或執行不力等問題受到影響。

研究指出，貧困、文盲、缺乏社會安全網等現實壁壘，封堵了部份農民的前往大城市謀生的退路，最終迫使他們選擇輕生。

印度農民貝達說：「我們只能依靠農業，沒有其他收入來源，我也沒有任何其他技能。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

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