美國德州總檢察長涉濫權　遭州眾議院彈劾

美國德克薩斯州（Texas）眾議院5月27日以121票贊成、23票反對，通過彈劾被指濫權的當地總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）。



路透社報道，帕克斯頓涉嫌不當協助一名有錢政治捐款人，向一名被他辭退的告密者作虛假調查，並在另一宗聯邦證券詐騙案中掩飾犯錯等罪狀。

帕克斯頓否認指控，稱彈劾自己只會為民主黨的總統拜登（Joe Biden）。送禮」，惟德州的一般事務調查委員會（General Investigating Committee）5名成員聽取調查人員的證供後，一致支持將個案交由州眾議院表決的建議。

而在眾議院表決前夕，多名共和黨人支持彈劾帕克斯頓，指對方多次違反法律、規定、政策和程序。不過亦有共和黨人指出，他並不是為帕克斯頓辯護，但認為沒有足夠證據。

帕克斯頓被州眾議院彈劾後，在參議院表決前需要停職，並要獲三分二參議員支持才正式將對方趕下台，而他的妻子亦是當地參議員。

帕克斯頓立場極右，曾經控告就移民、槍械權、企業監管等問題與拜登政府打官司近50次，又形容對方的政策是「不合法的極權措施」。他同時是有意在2024年大選捲土重來的前總統特朗普（Donald Trump）盟友之一，後者在自己的社交平台留言，要求放過對方。