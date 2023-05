加拿大優先處理中國學生簽證　家庭團聚者申請可工作

加拿大5月26日宣布新簽證措施,該國會優先加快處理包括中國留學生在內的國際學生的簽證申請。加國會加快批准家庭團聚申請者到加拿大的程序,也會向這些人士發出工作許可。



加拿大政府加快處理「學生直入計劃」(Student Direct Stream,暫譯)下的留學生簽證,會盡量在20天內完成處理程序。

有14個國家的合法居民可經「學生直入計劃」申請留學生簽證,這些學生的簽證申請會獲優先處理。這些國家包括中國、安提瓜及巴布達(Antigua and Barbuda)、巴西、哥倫比亞、哥斯達黎加、印度、摩洛哥、巴基斯坦、秘魯、菲律賓、塞內加爾、聖文聖特和格林納丁(Saint Vincent and the Grenadines)、千里達和多巴哥(Trinidad and Tobago)、越南。

根據加拿大移民教育代理公司International Experience Club網站資料,「學生直入計劃」不適用於來自香港的學生。

加拿大移民部長弗雷澤(Sean Fraser)26日宣布,已經「家庭團聚」途徑申請加國永久居留身份的人士,可申請臨時居留簽證(Temporary Resident Visas,暫譯)。加國會在30天內處理這些臨時居留簽證申請。

加國政府會向已取得臨時居留簽證、與擔保人一起在加拿大居住、並以配偶或受撫養子女身份申請來加與家人團聚的人士,發放開放式工作許可(Open work permit,暫譯)。