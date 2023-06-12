港媒：中國副外長鄧勵或接替盧沙野出任駐法大使

有香港媒體6月12日稱，中國外交部副部長鄧勵可能會接替盧沙野，出任駐法國大使。



《星島日報》12日稱盧將返回中國，擔任中國人民對外友好協會會長。消息人士稱，盧已駐法4年，結束任期屬正常。

盧沙野現年58歲，畢業於外交學院的他，歷任駐法大使館參贊、駐塞內加爾及加拿大大使，2019年起擔任駐法大使。

中國人民對外友好協會是一個從事民間外交工作的全國性人民團體，會長是前駐南非大使林松添。

盧沙野4月接受法國新聞台訪問時因指「前蘇聯國家在國際法沒有有效地位」發生言論風波。法國外交部要求中國就此解釋。

中國駐法國大使館4月底以法文發表聲明稱，盧沙野關於烏克蘭問題的講話不是政策聲明，而是在電視表達個人觀點，言論不應該被過度解讀。

中國外交部發言人汪文斌5月12日主持例行記者會，有記者問發言人能否確認盧沙野5月15日被召回的消息。汪文斌稱這是假消息。

中國駐法國大使館6月3日發布盧沙野5月31日接受法國獨立媒體「法律視角」採訪的對答紀錄，他談到的話題包括中法關係、中美歐關係、中非關係，還有4月的言論風波等。

盧沙野在訪問中主動向法律視角記者表示「我想先談談不久前的輿論風波」，他稱「在我看來，LCI電視台記者挑起這場論戰是非常不公道的。」