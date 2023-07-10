專家：戰爭使人口大減　烏克蘭經濟衝擊將持續多年

撰文：聯合早報
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烏克蘭戰爭沒有任何終結的跡象，數以百萬計烏克蘭難民已萌起在外國永久定居的念頭。專家說，隨着烏克蘭人口迅速減少，當前無論戰爭的結局如何，烏克蘭將面臨嚴重的勞動力短缺，國家未來發展前景黯淡。

聯合國難民署的研究顯示，絕大多數流離失所的烏克蘭人希望有一天能夠重投家園懷抱，但僅有大約十分之一的人計劃在短時間內返鄉。根據研究，在以往的難民危機中，例如在敘利亞，難民返回家園的願望隨着時間的推移而減弱。

受訪的四名烏克蘭公司老闆說，他們正在努力應對許多難民不會回國的可能性，以及勞動力在未來幾年將持續萎縮的情況。這種情況也令人口學家和政府感到擔憂。

由於符合入伍年齡的男子被禁止離開烏克蘭，因此到鄰國尋求庇護的烏克蘭人主要以工作年齡的婦女和兒童居多。

雖然許多農場和工廠因徵兵而失去員工，但在需要更高水平教育和培訓的行業中，勞動力短缺更為嚴重，因為俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，逃離烏克蘭的人中有許多是受過教育的年輕女性。

烏克蘭智庫經濟戰略中心今年3月發布的研究結果顯示，在歐洲其他地方尋求庇護的烏克蘭婦女中，有三分之二受過高等教育。

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波蘭總統杜達7月9日到訪烏克蘭盧茨克，與烏克蘭總統澤連斯基在聖彼得和保羅大教堂悼念二戰受害者。（Reuters）

研究：烏克蘭未來30年　人口或降至五分之一

烏克蘭2001年人口普查顯示人口為4850萬。根據歐盟委員會聯合研究中心3月份發表的一項研究，視戰鬥持續的時間以及有多少人在國外定居，烏克蘭的人口將在未來30年進一步下降約五分之一到三分之一。

從長遠來看，人口流失不僅造成勞動力短缺，勞動力的萎縮也會削弱消費者的需求。

俄羅斯在開戰僅幾個月後，就從烏克蘭首都基輔周邊地區撤離，隨後烏克蘭零售商店集團福茲（Fozzy）就重新在該地區開店，但至今這些連鎖超市的人流量仍然很低。

福茲負責新產品系列的總監齊甘高文浩說：「當有幾百萬人根本不買東西時，我們就不能談論復甦——這些人根本就不在國內。」

經濟戰略中心根據2月份對歐盟國家1000多名烏克蘭難民進行的民意調查估計，有86萬至270萬烏克蘭人可能永遠留在國外。報告稱，這意味着烏克蘭國內生產總值（GDP）可能每年損失2.55%至7.71%。

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