白羅斯(Belarus,前稱白俄羅斯)總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)7月22日抵達聖彼得堡(St. Petersburg)進行工作訪問。



與白羅斯總統新聞部門關係密切的Telegram頻道Pool of the First在22日發布盧卡申科落機的影片。俄衛網引述Pool of the First消息指:「盧卡申科在聖彼得堡受到迎接。」

報道指,盧卡申科的飛機22日從白羅斯首都明斯克(Minsk)的機場起飛,由此開啓盧卡申科對俄羅斯的工作訪問。

克里姆林宮新聞處21日公布,盧卡申科23日會在俄羅斯首都莫斯科與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)會談,雙方將繼續討論包括進一步發展俄白關係以及聯盟國家框架內一體化互動在內的熱點問題,也會討論安全和共同反對制裁的問題。