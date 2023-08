Photoshop製造商Adob​​e 於20日發聲明稱,該公司聯合創辦人約翰·沃諾克(John Warnock)於19日去世,享年82歲。



Adobe 行政總裁納拉延(Shantanu Narayen)向員工發電郵表示,對於Adob​​e及整個行業來說,沃諾克逝世令人悲痛,他幾十年來一直是這個行業的靈感來源。 聲明中並未透露沃諾克的死因。

CEO and Chairman of Adobe Systems, Inc. Dr. John Warnock testifies before the U.S. Senate Joint Economics Committee hearing on Capitol Hill, June 6, 2000. (REUTERS)