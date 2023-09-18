安華「旋風式」訪華晤李強：雖參與一帶一路　不減對美歐印澳關注

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）星期天（9月17日）對中國廣西南寧進行12小時的旋風式訪問，與中國總理李強會談，見證馬中兩國企業簽署近200億令吉（約334.8億港元）的合同。



安華離開南寧前接受馬來西亞記者採訪時說，馬中兩國展開多項「一帶一路」合作項目，包括馬中關丹產業園、東海岸鐵路計劃、高科技汽車谷等。兩國接下來將在旅遊、航空交通、教育、農產品、疫苗科技等領域加強合作。

安華也強調，雖然馬來西亞參與「一帶一路」倡議，但不代表馬來西亞會減少對美國、歐洲、印度和澳洲等其他地區國家的關注；相反，馬來西亞會繼續關注並加強與它們的聯繫。

馬中企業簽署總值198億令吉合作諒解備忘錄

安華也見證馬中企業代表簽署三份總值約198.4億令吉的合作諒解備忘錄。

馬來西亞Citaglobal控股與廣西上海康恆環境公司簽署150億令吉合同，在馬來西亞發展垃圾發電廠。馬來西亞PM Access World公司與廣西北部灣港務集團聯合投資23.4億令吉，在倉貯和物流領域展開合作。馬來西亞森那美集團與北部灣國際港務集團簽署25億令吉合同，在欽州建設精煉棕櫚油、起酥油的交易和配送中心，以及增加出口棕櫚油到中國。

安華也趁這次訪問，在博覽會推介首批出口到中國的馬來西亞新鮮大樹菠蘿，以及貓山王榴蓮咖啡。陪同安華訪問的有地方政府發展部長倪可敏、投資、貿易及工業部長扎夫魯、外交部副部長莫哈末阿拉敏和農業及糧食安全部副部長陳泓縑。

安華星期天凌晨4時飛抵南寧，下午4時搭機離開，是馬來西亞領導人為時最短的訪華行程。安華此行是為了出席第20屆中國—東盟博覽會和中國—東盟商務與投資峰會。這是安華5個月來第二次訪華，第一次是2023年4月訪問北京。

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