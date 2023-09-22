美國華盛頓州乾旱持續　西雅圖150萬用戶恐面臨制水

由於美國華盛頓州西雅圖市的大部份地區持續乾旱，西雅圖公用事業公司（Seattle Public Utilities，暫譯）要求該地區150萬用戶減少用水量。



美國廣播公司（ABC）報道，西雅圖公用事業公司網站星期四（9月21日）發布的一篇文章稱，過去幾個月西北太平洋地區經歷了前所未有的乾旱天氣，秋季持續降雨也可能推遲，因此該公司擔心是否有足夠的水為居民和魚類所用。

文章引述水文模型數據指出，西雅圖的山區水庫將出現深度縮水。西雅圖公用事業公司的水資源規劃師加西亞（Elizabeth Garcia）說，水庫的水位已經低於平均水平，為確保地區用戶和河流今秋有充足水源，公司正在對水庫情況進行調整，同時「也要求用戶自願減少用水量」，為該公司的努力提供配合。

ABC的報道指出，西雅圖公用事業公司上一次提出類似要求還是在2015年。

該公司飲用水部門主管阿歷克斯．陳（Alex Chen）對《西雅圖時報》說，最近的降雨有助於提高水庫水位，目前預報的降雨量也較為可觀，但這僅僅是個開始。

華盛頓州各地政府2023年7月初紛紛發布了乾旱警告，隨後又宣布州內12個縣進入乾旱緊急狀態。根據美國乾旱檢測中心的數據，華盛頓州目前有將近10%的地區出於極度乾旱狀態（extreme druoght），43%的地區處於嚴重乾旱狀態（severe drought）。

阿歷克斯．陳說，5月至9月期間，公用事業公司水庫所在流域的降雨量通常高達66厘米，然而今年的同期降雨量只有17至20厘米。如果情況得不到改善，該公司可以強制限制用水，而公司1992年以來從未採取過這一措施，也不希望走到這一步。

本文獲《聯合早報》授權轉載

