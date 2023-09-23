尼泊爾欲成地區電力出口樞紐　總理今訪華招商

俄衛網9月23日發布評論文章稱，中國可幫助尼泊爾成為地區電力出口中心；尼泊爾有能力排除與中國合作的外部障礙；美國對中尼關係的影響力有限。



尼泊爾總理普拉昌達（Prachanda，本名Pushpa Kamal Dahal）9月23到30日訪問中國，預計，期間將討論農業合作、基礎設施和水電項目建設、邊境電力貿易和開放長期過境口岸。這是他2022年12月被任命為總理後首次正式對中國進行訪問。此次訪問，將為兩國合作開啟新的發展階段。2016年，中國為尼泊爾外貿提供出海口，然後，又開始實施大規模跨喜馬拉雅鐵路建設項目。這條鐵路，將把加德滿都與西藏自治區連在一起。

前一天，尼泊爾外長薩烏德宣布，尼方對吸引中國投資發展水電、建設通向中國的跨境輸電線感興趣。在中國的談判，將有助於尼泊爾成為向中國、印度、孟加拉國和不丹出口電力的樞紐。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育曾是中尼水電合作倡議者之一，他認為，該方向對雙方都非常有利。

他說：「我10多年前參與制定西藏發展規劃時就注意到，尼泊爾擁有豐富的水利資源，並提出將其作為我國水電開發重點區域的構想。這一方面有利於在向周邊市場銷售水電，帶動我國工程和投資項目的輸出，另一方面也能夠讓西藏作為提供服務的工程建設後勤基礎，給當地帶來產業增長的新動力。」

專家梅新育強調，後來合作出現了障礙，但責任不在中方。

圖為2023年9月14日，尼泊爾加德滿都Gokarna Temple，信徒在Kushe Aunse（父親節）聚集在一起為已故父親祈禱。（Reuters）

他說：「隨後多年來中國在尼泊爾的水電開發建設取得了不小的進展。但近幾年隨着印度對華關係逐漸趨向對抗，印度政府開始對尼泊爾的水電開發採取『卡脖子』政策，即拒絕購買尼泊爾的水電，並以此要挾尼泊爾在水電開發領域停止與中國的合作，以達到完全控制尼泊爾水電能源的目的。不可否認，該問題引起的糾紛給尼泊爾的經濟和外交都帶來了巨大的困擾。毫無疑問，印度在水電領域對尼泊爾敲詐勒索的策略將會徹底失敗。同時這也暴露出印度對外戰略的巨大問題，正所謂『幹大事而惜身，見小利而忘命』。」

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所亞太研究中心南亞和印度洋地區及南亞小組專家什爾加茲娜在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時指出，尼泊爾政府頻繁更迭，與中國水電發展合作倡議預可研不足，為該領域合作進展造成一定的困難。此外，尼泊爾進行外經聯繫時，需在中印之間搞平衡。

她說：「尼泊爾在經濟上、政治上和軍事方面都嚴重依賴印度，該國非常明白平衡的重要性。總理普拉昌達是非常有經驗的政治家，已多次領導內閣，在與中印發展關係方面有著相當的經驗。他試圖從雙方最大程度地獲得好處。他已從內閣獲得授權，與中方簽署交易。想要協商的問題已基本敲定，其中包括水電。」

專家梅新育強調，原本尼泊爾的豐富水電資源加上中國的大量投資和優秀工程建設隊伍，建成水電站後對周邊國家是多贏的好事。

他說：「印度卻非要從中進行干擾，並且自身無論是投資還是建設能力都與中國不在一個水平。我認為經過印度的一番操作，恐怕尼泊爾也不願受其脅迫。如此一來尼泊爾與中國在水電建設和輸出規劃方面簽署協議的障礙或將掃清。而這對尼泊爾而言也將是標誌性的里程碑事件，經濟上能夠突破印度的勒索，推動本國經濟的發展。從西藏地方經濟發展的角度來看，相當於新增了一個較大的經濟增長點。而對於中國而言，也相當於國家電網增加了新的大型水電中心。當然，這一方案在實施初期還需要中國大量的投資和付出，但若能長期實行，對中國和尼泊爾都是利好。因為當前中國的發電量和用電量在全世界都是遙遙領先，尼泊爾在為本國電力尋找出口市場的過程中，若能對接中國國家電網，也將收穫巨大的銷售市場。」

尼泊爾總理普拉昌達2023年9月21日在美國紐約舉行的第78屆聯合國大會上發表講話。（Reuters）

美國對尼影響有限

據專家什爾加茲娜預測，美國將密切關注中尼談判和所達成共識的落實。

她說：「但阻礙合作的力度不會太大，華盛頓為此能力是有限的。但可在外交上施壓，完全有可能以所謂的『中國債務陷阱』來恐嚇尼泊爾。然而，使雙邊關係動蕩的機會極其有限，尼泊爾明白與中國友誼的重要性，不會屈服於外部壓力。」

2022年，尼泊爾從中國商品進口額為18.4億美元，出口是539萬美元。為解決與中國日益增長的貿易逆差，可以想象，雙方在訪問過程中將確定中尼合資企業的商品品類，看能否向中國出口。

在尼泊爾總理正式訪問中國前一天，中國外交部宣布，中方願同尼方一道，以此訪為契機，深化戰略互信，拓展務實合作，高質量共建「一帶一路」，推動中尼戰略合作夥伴關係邁上新台階。