伊朗破恐襲陰謀拘28人　拆除30個擬在德黑蘭同時引爆炸彈

伊朗媒體24日引述情報部門消息稱，伊朗當局搗破一宗恐怖襲擊陰謀，已拆除德黑蘭境內30枚計劃同時引爆的炸彈，並拘捕28名與伊斯蘭國（Islamic State，IS）有關的恐怖分子。



報道指出，該30宗爆炸均計劃在德黑蘭市中心發生，但已全部已被阻止。當局在德黑蘭、厄爾布爾士（Alborz）和西阿塞拜疆省（West Azerbaijan）突擊搜查，共拘捕28名涉案者。

當局指出，恐怖分子策劃爆炸的目的，是要破壞伊朗的國家安全威信，塑造國家不穩定形象，在社會播下恐懼種子，並在「騷亂」一周年期間煽動混亂和抗議。

這裏所指的騷亂始於去年9月中旬，伊朗庫爾德（Kurdistan）的22歲女子阿米尼（Mahsa Amini） ，因涉嫌不遵守伊朗著裝規範而被捕，在警方拘留期間死亡，引發全國各地長達數月的抗議。

伊朗情報部發聲明稱，部份被捕者與敘利亞、阿富汗、巴基斯坦的宗教叛徒（Takfiri）組織有聯繫，但使用的技術與以色列慣用手法比較相似，懷疑這批恐怖分子背後還有其他幕後指使。

安全部門則稱，行動中繳獲了大量炸藥、引爆裝置、17支美製手槍及相應彈藥、通訊設備、軍用級服裝、自殺式炸彈背心和外幣等，另有兩名調查人員在行動中受傷。