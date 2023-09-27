聯合國大會一般性辯論結束　主席促會員採取實際行動結束武裝衝突

第78屆聯合國大會一般性辯論9月26日在紐約聯合國總部落下帷幕。



新華社27日報道，第78屆聯大主席弗朗西斯（Dennis Francis）在閉幕講話中說，136位國家元首和政府首腦在本屆聯大一般性辯論發表講話，創近年來最高紀錄。弗朗西斯說，他在一般性辯論開幕時呼籲各國尋求團結一致共同行動的意願。他對過去一週展現出的進步感到鼓舞。

弗朗西斯敦促會員國在促進可持續發展、結束武裝衝突、應對氣候變化等方面採取實際行動。

本屆聯大一般性辯論19日在紐約聯合國總部開幕，主題為「重建信任，重振團結：加緊行動，落實2030年議程及其可持續發展目標，為所有人推進和平、繁榮、進步和可持續性」。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）18日召集為期兩天的可持續發展目標峰會，會議通過了旨在加速實現可持續發展目標的政治宣言。一般性辯論期間舉行了發展籌資高級別對話會、氣候雄心峰會、未來峰會部長級籌備會等活動。

2022年的聯大一般性辯論是新冠疫情爆發後首次全面回歸線下模式，2023年聯大一般性辯論的規模比2022年大幅增長。古特雷斯的發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）說，2023年聯合國方面共為聯大一般性辯論發放代表證10,829張，比2022年增加60%；發放其他活動票4萬張，是2022年的3倍多。

聯合國大會是聯合國主要的審議、監督和審查機構，由聯合國全體會員國共同組成。大會每年9月至12月舉行常會。常會通常分兩個階段，前段為一般性辯論階段，後段為大會討論和審議列入議程的各項議題階段。