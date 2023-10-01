日本人不再用iPhone？　日圓貶值新iPhone愈賣愈貴吃不消

日本是iPhone使用大國，截至2017年日本iPhone在手機市場的佔有率高達67%。但最近調查發現日本人正在轉用Android，iPhone使用者跌破50%，原因除了可能是iPhone的「擠牙膏」不太讓人滿意外，更重要的是因為日圓貶值，iPhone價格大幅提升。



據市場調查公司Counterpoint顯示，2023年4月至6月日本市場iPhone佔有率為46%，較2022年同期大降12%。分析指這與2022年日圓急速眨值，iPhone大幅加價有關。

2022年7月日本Apple宣布旗下產品大幅加價，iPhone13由原本的98,800日圓增至117,800日圓，加價1.9萬日圓（約1050港元）；iPhone 13 Pro Max 1TB版本的價格更大增4萬日圓（約2200港元）至234,800日圓，頗為誇張。

今天最新的iPhone 15最便宜的128GB版本價錢為159,800日圓（約8800港元），價錢除了貴過香港外，對日本人而言可謂負擔沉重。調查亦發現，Google Pixel系列的市佔率卻增加了12%，日本人普遍選購了Pixel 6a或7a的平價機種。

Google預料在美國當地時間10月4日舉行Pixel 8的發布會，外界關注新Pixel和iPhone在日本的市佔鬥爭會否進一步出現變化。