全美最大醫療機構勞資談判失敗　凱撒醫療料發動大規模罷工

華盛頓郵報報導，美國最大非營利醫療服務機構凱撒醫療（Kaiser Permanente）因勞資談判破裂，可能自10月4日起三天，發動歷來最大規模的罷工，涉及7.5萬名醫療人員。



凱撒醫療在全國擁有39家醫院以及622家診所，服務範圍涵蓋加州、科羅拉多、俄勒岡、華盛頓、維珍尼亞州以及哥倫比亞特區，服務1270萬名患者。

凱撒醫療9月30日晚發布聲明，指公司和工會將繼續針對關鍵議題談判，以取得進展。雖然凱撒醫療已表示病人就醫不會受工業行動影響，但藥房等醫療服務可能減少。

圖為9月19日，加州聖地牙哥凱撒醫療工會發動一次示威，要求解決人員不足問題及加薪。（Reuters）

工會不滿公司無法增聘人手填補流失，及工作量與薪酬不對稱。自新冠疫情爆發以來，醫療服務一直面臨人手不足問題。當時大量新冠患者迫使員工長時間工作，2022年病例數量下降，但受醫護流失影響人手壓力仍然存在。大批包括護理助理、X光技術員、藥劑師和驗光師在內的員工在疫情期間離職，導致工作量激增。

加州莫德斯托（Modesto），一間醫院深切治療病房助理偑斯（Henry Perez）直言：「我們沒有理由再承擔二、三個人的工作量，這嚴重影響醫療品質，現時工作有如仍置身於疫情期間。」

凱撒醫療承認人員配置和過勞的擔憂，但表示全國的醫療服務提供者都面臨同樣問題。公司表示他們在2023年已經聘請了9800名新人，嘗試舒緩前線壓力。

在加州卡爾斯巴德（Carlsbad）另一家醫療診所工作的護士恩格勒（Catherine Engler）表示，她已在診所工作了36年，從來沒有遇到過如此嚴重的人手短缺。診所只有三名護士，當其中一人休假就會人手不足。

工會要求公司與員工簽署4年合約，首兩年每年加薪7%，第三和第四年降至6.25%。但是資方提出的條件，是前兩年最高調薪4%、後兩年調薪3%，雙方訴求仍有明顯差距。工會聯盟執行董事盧卡斯（Caroline Lucas）表示，除非凱撒高層停止討價還價，否則不可能達成協議。