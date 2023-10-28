埃及名嘴嘲Piers Morgan喻以色列為ISIS　33分鐘唇槍舌戰熱爆網絡

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日突襲以色列，雙方衝突全球矚目。英國名嘴Piers Morgan於17日在主持的節目中與埃及名嘴優素福（Bassem Youssef）激辯，Piers Morgan當場啞口無言，影片在網上的觀看次數高達1,988萬次。



Piers Morgan以「巴勒斯坦在以巴戰爭中的遭遇」為題，邀請優素福在他主持的清談節目《未經審查的Piers Morgan》（Piers Morgan Uncensored）接受訪問。

在整場約33分鐘的對談中，優素福以他一貫作風，即充滿黑色幽默的尖銳嘲諷語氣，提出很多猶如當頭棒喝的觀點，屢屢讓Piers Morgan在鏡頭前語塞，不知所措。

Piers Morgan在節目中說，當以色列誓言要消滅哈馬斯時，很難不造成大規模的破壞。

▼清談節目截圖

優素福立即反問：「如果我的理解正確，你是說以色列炮轟空襲加沙地帶（Gaza Strip）是為向巴勒斯坦社區施壓，讓他們反對哈馬斯，對嗎？這正是恐怖組織的思路。」

「你剛剛將以色列和極端組織ISIS相提並論……這將成為明天的頭條新聞—Piers Morgan說以色列是ISIS！」優素福大聲嘲笑。

▼清談節目片段

優素福最經典的觀點是針對以色列宣稱為全面消滅哈馬斯，必須炮轟加沙地帶的說詞。

他面對鏡頭搖頭說：「哈馬斯在約旦河西岸（West Bank）完全沒控制權……但為何僅到8月，以色列就已殺死37名巴勒斯坦兒童。那裏沒音樂節，沒滑翔翼，也沒哈馬斯啊！」

這時另一邊，Piers Morgan完全不知如何回應，呆坐在鏡頭前。

優素福另一個讓觀眾拍案叫絕的論點是回應美國佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的言論。

德桑蒂斯12日說，以色列是世界上唯一會在轟炸平民之前，先對平民發出警告的國家。

優素福回應指，這種警告真是太「正」（Cute）了，然後瞪大眼睛說：「按照這個邏輯來看，如果俄羅斯軍隊在轟炸烏克蘭人的房屋前先警告他們，那我們對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也覺得ok吧？」

Piers Morgan和優素福兩人在節目中未經處理、且發人深省的對話播出後，迅速獲得觀眾廣大迴響，有如病毒般傳播到埃及和全世界各地。

Piers Morgan在社交媒體X（前稱Twitter）上宣布，他10月31日再次在節目上迎戰優素福，進行第二輪對談。