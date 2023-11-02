惡作劇套出真心話 意大利總理怨「俄烏衝突讓人累」烏反攻欠預期
捉弄過多國政要的俄羅斯政治惡作劇二人組——「沃萬和雷克薩斯」（Vovan and Lexus，即庫茲涅佐夫與斯托利亞羅夫），又有新惡搞了。
根據意大利《羅馬IL Foglio日報》11月1日公布的錄音，這次的「受害者」為該國總理梅洛尼（Giorgia Meloni），在交流中她坦言，自己和其他歐洲領導人都對俄烏衝突感到疲倦。另據英國《衛報》報道，當談及移民問題時，梅洛尼還抱怨起歐盟其他國家。
報道稱，這段13分鐘的對話發生在今年9月。當時「沃萬和雷克薩斯」冒充非洲國家政治家與梅洛尼用英語進行了溝通。
意大利總理外交顧問辦公室證實了通話錄音屬實，並對總理被欺騙感到遺憾。
交談中，梅洛尼談到俄烏衝突，以及意大利在處理移民問題上缺乏支持。
「我看到大家都很疲憊，我必須說實話，各方都有這種感覺，我們都明白需要找到一條出路。」她坦言，烏克蘭的反攻沒有像預期的那樣進行，它沒有改變衝突的命運，每個人都明白，如果我們找不到解決辦法，這場衝突可能會持續很多年。
梅洛尼強調，問題就在於如何「在不違反國際法的情況下，找到一個雙方都能接受的解決方案」。
她補充說：「我對如何處理這種情況有一些想法，但我在等待合適的時機把它們提出來」。
近段時間以來，意大利再次處於歐洲移民危機的漩渦中心。談及此，梅洛尼抱怨起歐盟其他國家沒有提供足夠的幫助。
她稱，「很長一段時間以來，他們都認為這個問題交給意大利自己解決就好了，但他們不明白，這是不可能的。」
意大利是移民從北非地區乘船經地中海進入歐盟國家的主要「登陸點」之一。意大利內政部9月的數據顯示，今年以來，已有超過13.2萬名移民乘船抵達意大利，幾乎是去年同期6.9萬人的兩倍。
梅洛尼說，這種現象的規模不僅影響到歐盟，也影響到聯合國。但問題是其他人並不關心。「每個人都認為意大利必須獨自解決這個問題。這是一種非常愚蠢的思維方式。」俄烏衝突已持續了20個月，然而隨着巴以衝突的爆發，烏克蘭在美國和歐洲的盟友都將目光轉移至加沙地帶。在這份錄音公布之前，烏克蘭總統澤連斯基曾接受了美國《時代》周刊的採訪。
他表示，最可怕的是，世界上有些人已經習慣了這場戰爭。「戰爭帶來的疲憊感像波浪一樣席捲而來，在美國、歐洲都可以看到這種趨勢。」
幾個月來，美國公眾對援烏的支持率持續下降，即使澤連斯基訪美也未能扭轉。路透社的一項調查結果顯示，僅有約41%的美國人希望國會向烏克蘭提供更多武器，而此前（6月），烏克蘭開始大規模反攻行動時，這一數據為65%。
值得一提的是，「沃萬和雷克薩斯」惡搞二人組以整蠱世界各國政要而聞名，過往的「戰績」有：冒充澤連斯基和法國總統馬克龍通話；假扮環保少女通貝里與加拿大總理杜魯多聊天；假冒聯合國秘書長給波蘭總統杜達送祝賀，向他提議出兵烏克蘭；假扮澤連斯基與美國前總統小布殊視像連線；假扮澤連斯基與美聯儲主席鮑威爾通話；假扮澤連斯基與美國前國務卿基辛格連線等。
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