Netflix12月加價　稱為用戶帶來更多價值

Netflix決定在12月加價，並在11月初通知用戶，稱新收費有助該串流平台向會員帶來更多價值。



霍士新聞（Fox News）11月6日報道，無論是「廣告方案」（Standard with ads）、「標準方案」（Standard plan）及「高級方案」（Premium plan）的用戶在12月開始需要支付新費用。

其中在「廣告方案」方面，月費將調整至6.99美元，當中包括容許2個裝置同時觀看或下載接近所有全高清內容，以及無限暢玩手機 遊戲，但期間將會有廣告「彈出」。

而標準方案的月費則加至15.49美元，用戶可在不受廣告干擾下，2個裝置可以同時享受或下載全高清（Full HD）作品和手機遊戲，他們亦可以額外與一位非同住的家庭成員分享方案。

至於高級方案每月收費為22.99美元，同時使用的裝置增至4個，畫面質素亦升至超高清（Ultra HD）。另外用戶同時享有「空間音訊」服務（Spatial Audio），共享方案的的非同時家庭成員就增加到2人。

報道提到，Netflix取消美國新會員或重新加入用戶的無廣告「基本」方案（Basic plan）後，現有用戶仍可支付11.99美元月費繼續使用，直到他們更改方案或取得帳戶為止。