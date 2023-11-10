以色列質疑記者對哈馬斯突襲知情不報　4歐美媒體否認

當地時間11月9日，以色列方面公開對《紐約時報》、美國有線新聞網絡（CNN）、美聯社和路透社提出抨擊，稱有「報道」指其在加沙地帶（Gaza Strip）的攝影記者們與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）有聯繫，甚至事先得到10月7日會發生襲擊的情報，要求其進行「徹查」。上述4間媒體則迅速發表聲明回應，否認指控。



據《政治報》歐洲版9日報道，以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）在社交平台X（前稱Twitter）發布一封致《紐約時報》、CNN、美聯社和路透社的信函，稱對關於這些媒體員工「涉嫌參與以色列南部悲慘事件的報道深感關切」，也即指10月7日的哈馬斯襲擊。

信中寫道：「我們注意到，你們組織中的某些人，包括攝影師和其他人，事先知道這些可怕的行動，並可能與始作俑者保持着令人不安的聯繫……你們的一些員工據說當時在場，記錄了這些恐怖事件，實際上成了這恐怖事件的參與者。」

控制加沙走廊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日攻擊以色列住棚節（Sukkot）音樂祭，一名25歲以色列女學生與男友被擄走。兩人下落不明（影片截圖來源：社交媒體X）

「事態形勢的嚴重性要求我們做出迅速而徹底的反應。」卡爾希稱，以色列方面緊急要求上述媒體收集全面的書面證據，「徹底調查」其員工可能與哈馬斯「勾結」的行動或情況，並敦促這些媒體進行「迅速而透明的回應」。他表示，每個參與、支持或保持沉默並允許哈馬斯實施突襲的人都該「受到審判」。

據悉，卡爾希提到的「報道」，是一個親以色列非政府組織「誠實報道」（Honest Reporting）當地時間8日發布的一篇「獨家新聞」（scoop）。文中提到哈桑（Hassan Eslaiah，暫譯）等6名為前述媒體供稿的攝影記者，他們所拍攝的許多關於哈馬斯突襲的一手照片都曾出現在這些媒體的報道中。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年10月28日在特拉維夫出席記者會。（Pool via REUTERS）

這篇「報道」沒有給出任何具體的證據，只是列舉一些細節，包括據稱有社交媒體截圖顯示哈桑自述「在加沙定居點生活」，卻在事發後於以色列境內一側拍攝到了現場照片，且當時身上沒有穿着標有「媒體」（PRESS）的戰地記者背心，以及哈桑曾經與哈馬斯加沙地帶政治局局長辛瓦爾（Yahya Ibrahim Al-Sinwar）友好合照。

除了哈桑以外，對於其他5名記者，「報道」的質疑則僅僅主要集中在他們在以色列一側的邊境處拍攝了以色列坦克燃燒、以色列人被綁架、巴勒斯坦武裝份子闖入基布茲（Kibbutz）、以色列士兵屍體被拖出坦克的「引發了嚴重道德問題」的照片。

「報道」據此提出問題：「在這通常安靜的星期六早上，他們這麼早就在那裏做什麼？這是否有與哈馬斯協調？發布他們照片的受人尊敬的通訊社是否同意他們與恐怖主義滲透者一起出現在敵方領土內？CNN和《紐約時報》等其他媒體的自由撰稿人是否通知了這些媒體？」

《政治報》歐洲版稱，以色列政府新聞辦公室主任Nitzan Chen已致函上述4間媒體駐以色列分社負責人，要求他們就此作出澄清。以色列政府新聞辦公室9日在X上轉發「誠實報道」的推文，指責這些攝影記者的做法「越過了每一條職業和道德紅線」。

2023年11月6日，加沙地區繼續因以巴衝突煙硝四起。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室也在社交媒體上指控這些記者是「反人類罪的幫凶」，稱他們的行為「違背了職業道德」。以色列「戰時內閣」成員、中間黨派領導人甘茨（Benny Gantz）9日說，這些記者當時身處突襲現場，但他們「在兒童被屠殺時仍然選擇袖手旁觀，這與恐怖份子沒有什麼區別，應該受到同樣的對待」。

CNN稱，被以色列政府「點名」的4間媒體9日很快發表聲明，否認事先對10月7日的襲擊知情。美聯社在一份聲明中說，其從自由攝影師處收到的第一批照片顯示在襲擊開始一個多小時後拍攝，「襲擊發生時，沒有美聯社員工在邊境，也沒有任何美聯社員工在任何時候越過邊境」。美聯社還強調，在接收自由攝影師照片時，會採取嚴格的措施來核實其真實性。

路透社發言人則回擊了該社實際上有一名哈馬斯隨軍攝影記者的說法，表示其在襲擊發生前與「誠實報道」提到的記者並沒有關係。路透社還反駁指出，其發表的照片是在哈馬斯向以色列南部發射火箭彈兩小時後、以色列稱巴勒斯坦槍手越過邊界超過45分鐘後拍攝的，路透社記者也沒有在「誠實報道」文中提到的地點實地採訪。

至於被指控「僱用」了哈桑的CNN，其發言人表示，哈桑是一名自由攝影師，為包括CNN在內的多家媒體供稿，但他在襲擊當天沒有為CNN工作。CNN報道中提到，在報道戰爭衝突時，新聞機構通常會從當地的自由攝影師那裏獲取影片和照片，後者以獨立承包商的身份工作，不是他們提供服務的公司的僱員。

以巴衝突：2023年11月6日，以色列軍隊在加沙城發射熱誘餌彈。（Reuters）

不過，在報道中曾使用過哈桑照片的CNN和美聯社9日也都宣布結束了與哈桑的合作。CNN在一份聲明中說寫道：「從今天起，我們已經斷絕了與他的一切聯繫。」

《紐約時報》則進一步指責「誠實報道」的這些指控「魯莽、不真實、令人憤慨」，將在以色列和加沙實地採訪的記者「置於危險當中」。其聲明說：「『誠實報道』的影射沒有任何證據。我們對自由記者作品的審查表明，他所做的是攝影記者在重大新聞事件中一直在做的事情，即記錄悲劇的發生過程。」

「我們還想為在衝突地區工作的自由攝影記者辯護，他們的工作常常要求他們衝入險境，提供第一手目擊資料，記錄重要新聞。這是新聞自由在戰時發揮的重要作用。」聲明寫道，「我們嚴重關切的是，對自由攝影記者的無端指責和威脅會危及他們的人身安全，破壞他們為公眾利益服務的工作。」

輿論發酵後，「誠實報道」的執行董事、前《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）記者霍夫曼（Gil Hoffman）9日承認，該組織沒有證據支持這建議，並表示對其中幾位記者後來的解釋感到滿意。據美聯社報道，霍夫曼辯稱，「誠實報道」只是在提出「合理的問題」，而非進行事實報道。

儘管其創建的組織名為「誠實報道」，但霍夫曼表示，「我們並不以一家新聞機構自居」。他認為，「一些別有目的的人」讓「誠實報道」看起來很糟糕，「他們表現得好像我們是在陳述事實，而不是提出問題……我們提出了問題，這讓媒體機構澄清了真相。很好，這就是我們的工作。」

公開資料顯示，「誠實報道」自稱是「一個慈善組織」，其使命是「揭露反以色列媒體偏見」。CNN則在報道中提到，「誠實報道」常常對新聞媒體提出嚴重的指控，但這些指控往往是誤導性的。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

