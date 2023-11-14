習拜會｜中美關係愈難處理　德媒列峰會5大看點

中國國家主席習近平11月14日至17日赴美國三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）第三十次領導人非正式會議，並在15日與美國總統拜登（Joe Biden）會面。德媒13日稱，中美關係愈來愈難處理，而是次習拜會有5大看點。



《德國之聲》13日稱，兩國都有意願管理好這「全球最重要的雙邊關係」，防止中美關係因台海、南海、科技戰等議題出現進一步失穩的迹象。

以下是習拜會5大看點：

● 拜登不想脫鈎

美國白宮已明確表示，美中關係早已不再是「一場會議結束後簽署一大堆聲明和協議」的時代，習拜會的重要目標，是管控兩國之間日益激烈的經濟競爭，並保持雙方溝通渠道的暢通，從而防止任何誤解導致美中之間的直接衝突。

《德國之聲》13日稱，拜登很可能在會談中竭力為美國不斷加碼限制半導體對華出口的管制措施辯護，同時向習近平保證不會趁中國苦於經濟降溫之際而發動新一輪美中經濟戰。

● 中方不想被打壓

報道指，中國方面則希望美方在習拜會時保證不發動新冷戰、「不打壓」中國的經濟增長。中國駐美大使謝峰9日說，一個好的亞太經濟合作組織（APEC）峰會東道主｢需避免製造任何新的麻煩或障礙」。

中美關係：圖為2022年11月14日，中國國家主席習近平與美國總統拜登在印尼峇里島會面。（Reuters）

● 尋求軍事對話

白宮近期屢屢表達希望與中國恢復自2022年8月起基本停滯的美中軍事交流。美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）12日稱，拜登會在習拜會向習近平表達尋求恢復美中軍事關係，這將是「首要議程」。

● 穩定台海局勢

習近平2022年在二十國集團（G20）峰會舉行期間與拜登會晤時，曾表示「台灣問題是中國核心利益中的核心、中美政治基礎的基石、中美關係首要的不可踰越之紅線」。《德國之聲》稱習近平在今次會面也極有可能要求拜登以強硬措辭保證不會支持「台獨」。

● 圍繞選舉的擔憂

《德國之聲》13日引述台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五嶽向中央社分析，北京也應會希望美國在台總統選舉之前不要對「支持台獨人士」發出錯誤的訊息，在選後，無論是誰當選，北京一定都會重申其既定的政策，因此如何在「一中政策」、「和平解決台海問題」與「台灣選舉」3者間取得共識與底線，應是這次習拜會中交涉的重點。

報道稱，美國2024年舉行總統選舉，白宮已透露，拜登會在與習近平會晤時明確表示不會容忍中國的任何干涉行為。