王毅發文回顧習近平訪美之旅：是運籌大國關係「大手筆」｜全文

應美國總統拜登邀請，國家主席習近平11月14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議。行程結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。



以下是中國外交部18日發布中共中央政治局委員、外交部長王毅談習近平主席赴美國舉行中美元首會晤同時出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。

王毅說，當前，世界正經歷百年未有之大變局，人類處於歷史的轉折點。中美關係何去何從，兩國人民十分關心，國際社會高度關注。今年也是APEC領導人第三十次聚首，亞太合作下一個30年走向何方，各方都在深入思考。值此重要關口，習近平主席飛越太平洋，開啟三藩市之旅。同拜登總統舉行會晤，探討中美正確相處之道；同美國各界互動交流，匯聚兩國友好合作共識；出席APEC領導人非正式會議，指明亞太區域合作方向。國際輿論普遍認為，這次訪問舉世矚目、成果豐碩、意涵深遠，為中美關係增添穩定性，為亞太合作帶來新動力，為國際和地區格局注入正能量，彰顯了習近平主席高瞻遠矚、胸懷天下的大國領袖風範。

一、為新時期中美關係導航定向

王毅說，今年年初以來，由於眾所周知的原因，中美關係經歷不少曲折，面臨困難局面，這不符合兩國人民利益和意願。在雙方共同努力下，中美關係近期出現止跌企穩勢頭。結合舉辦APEC會議，拜登總統向習近平主席發出一份舉行元首會晤的單獨邀請。美方特別表示，這是一場中美「峰會」，不同於本次APEC期間的雙邊會見安排。美國內各界和國際社會對此充滿期待，普遍希望兩國能夠「重返峇里島、通往三藩市」。習近平主席審時度勢，應邀赴約，再次在歷史關頭推動中美關係穩下來、好起來。

這是習近平主席時隔6年訪美，也是兩國元首自去年11月峇里島會晤以來再次面對面會晤。拜登總統精心挑選斐洛里莊園作為會晤地點。除正式會談外，拜登總統還為習近平主席舉行午宴，邀請習近平主席在莊園裏散步。會晤持續了4個小時。在坦誠和相互尊重的氣氛里，兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。

習近平主席深刻指出，中美兩個大國不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。中美是選擇加強團結合作，還是挑動陣營對抗，將決定人類前途和地球未來。美方必須認真思考中美兩國到底是夥伴還是對手這個根本性問題，做出正確歷史選擇。習近平主席指出，這次三藩市會晤，雙方應設立新的願景：一是共同樹立正確認知，希望兩國做夥伴，相互尊重、和平共處；二是共同有效管控分歧，了解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外；三是共同推進互利合作，充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢復或建立的機制，開展禁毒、司法執法、人工智能、科技等領域合作；四是共同承擔大國責任，加強在國際和地區問題上的協調合作，向全球提供更多公共產品，協調對接彼此提出的倡議；五是共同促進人文交流，鼓勵和支持兩國人民多來往、多溝通。這「五個共同」為中美關係澆築了五根支柱，開闢了面向未來的「三藩市願景」。

習近平主席還重點就台灣問題和科技經貿問題闡明中方嚴正立場，強調美方應當將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一；擲地有聲地指出，打壓中國科技就是剝奪中國人民的發展權利，中方不會答應，希望美方嚴肅對待中方關切，取消單邊制裁，為中方企業提供公正非歧視的環境。

拜登總統重申了在峇里島會晤時向習近平主席作出的五點承諾，即：美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突。拜登總統表示，美中衝突並非不可避免，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益，美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脫鈎。

經過雙方共同努力，這次會晤取得20多項重要成果，包括響應國際社會的期待，建立人工智能政府間對話；在解除對中方有關機構制裁前提下，成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通和機制性對話；同意明年早些時候大幅增加直航航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流；歡迎啟動中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」，共同推動聯合國氣候變化杜拜大會（COP28）成功。特別是兩國元首認可雙方團隊自峇里島會晤以來為討論中美關係指導原則所作的努力以及取得的共識，強調要相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》，在有共同利益領域開展合作，負責任管控雙邊關係中的競爭因素，為推動中美關係重回正軌提供了遵循。

國際輿論高度關注、積極評價，普遍認為元首之間面對面溝通至關重要，對穩定中美關係的作用無可替代，此次會晤展現了雙方的積極意願，取得重要成果，具有非凡意義，對於歷經起伏的中美關係發揮了關鍵引領作用。拜登總統也連發五個推文，表示這是最具積極性和成果最重要的一次會晤。

王毅說，中美元首三藩市會晤是中美關係史上的大事件，也是國際關係中的大事件，有利於推動中美關係朝着健康、穩定、可持續方向邁出步伐。習近平主席引領中美關係這艘巨輪穿越暗礁險灘從峇里島抵達三藩市，展現了大國領袖的政治擔當和戰略魄力。同時也要清醒看到，中美關係發展從來都不是一帆風順的，仍然存在很多深層次、結構性問題，還有不少風險挑戰需要共同應對。三藩市不是終點，而應該成為新的起點。中美關係能否鞏固向好態勢，關鍵在於美方能否遵信守諾，同中方相向而行，把兩國元首達成的重要共識真正落到實處。明年是中美建交45周年。雙方應當從三藩市再出發，推動中美關係持續改善發展，這符合兩國人民利益願望，也符合世界期待。

當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在費羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

二、匯聚兩國人民力量

王毅說，2015年，習近平主席在西雅圖面向美國人民發表演講，用樸實的話語、鮮活的故事拉近了兩國人民的心，當時的熱烈場面至今歷歷在目。近些年，中美關係政治氛圍發生複雜變化，新冠疫情也阻隔了兩國人民正常交往。今年以來，美國新老政要、商界領袖、民間人士接連訪華，習近平主席多次會見或致信美方友好人士，同他們積極互動。習近平主席近期在會見加利福尼亞州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）時，指出中美關係希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方。這四句話意涵深刻，富有啟迪，道出了兩國各界人士的共同心聲。

此訪期間，習近平主席應邀出席美國友好團體聯合舉辦的歡迎宴會。美社會各界及重要企業掌門人悉數到場。習近平主席首次訪美時的老房東、延續了40年友誼的艾奧瓦州友人、103歲飛虎隊老隊員、史迪威將軍後人、鼓嶺、華盛頓州等方面友好人士代表也從美國各地趕赴三藩市之約。習近平主席同他們親切會面，共憶往事，感謝他們秉持中美人民友好的初心，場景十分溫馨感人。

習近平主席發表重要演講，60多次提到「人民」這個詞。他強調，中美關係的根基是由人民澆築的、大門是由人民打開的、故事是由人民書寫的、未來是由人民創造的；強調兩國雖然歷史文化、社會制度、發展道路不同，但人民都善良友好、勤勞務實，正是人民之間的雙向奔赴，讓中美關係一次次從低谷重回正道，中美關係的大門一旦打開，就不會再被關上。越是困難的時候，越需要拉緊人民的紐帶，增進人心的溝通，越需要更多的人站出來為中美關係鼓與呼。習近平主席真摯的語言、生動的故事，深深打動了在場聽眾的心，引發了強烈共鳴。400餘名嘉賓兩次全場起立，報以近二十次長時間熱烈掌聲。他們紛紛表示，美中彼此相互依存，人民友誼深厚，這是美中關係長期穩定發展的活力源泉。作為世界上兩個重要大國，美中保持對話與合作對兩國和世界都至關重要。他們將繼續致力於促進兩國人民相互了解，為美中關係改善發展作出貢獻。

王毅說，從西雅圖到三藩市，時隔8年，習近平主席同美國各界友好人士再次親切互動，讓我們深切感受到，中美友好的基礎還在，交往的動力猶存，合作的前景可期。不論形勢如何變化，中美人民交流合作的根本願望不會改變，中美關係走向光明的未來必然依靠人民。習近平主席這次重要演講必將激發兩國人民更加積極投身中美友好事業，為中美關係實現穩定健康發展積聚更多正能量。此訪同時體現出，重情尚義是中華民族的傳統美德，也是中國外交的溫暖底色。習近平主席既注重增進領導人友誼，又廣交各界朋友，賦予中國特色大國外交情理相交、真誠親和的風格。

APEC：當地時間2023年11月17日上午，中國國家主席習近平在美國三藩市出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。（Reuters）

三、弘揚亞太合作初心

王毅說，APEC是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作平台。30年前，APEC領導人非正式會議機制在美國西雅圖揚帆起航，助力亞太成為世界經濟增長中心、全球發展穩定之錨。30年後，習近平主席在美國西海岸重溫APEC機制初心，再次為亞太合作指明方向、擘畫藍圖。

習近平主席深刻總結了亞太合作歷程的有益啟示，指出開放包容是亞太合作的主旋律，共同發展是亞太合作的總目標，求同存異是亞太合作的好做法。圍繞如何打造亞太下一個「黃金三十年」，習近平主席以宏大的歷史視野，問診把脈，開出藥方，提出要堅持創新驅動、堅持開放導向、堅持綠色發展、堅持普惠共享，以高質量增長推動構建亞太命運共同體，讓各國人民共享現代化建設成果。這四個「堅持」與中國新發展理念一脈相承，都是中國正在扎紮實實做的事情，表明我們致力於以自身行動更好為亞太發展賦能，攜手各方共促亞太高質量增長。針對個別國家公然鼓譟分裂對抗、惡意打壓別國發展，習近平主席一針見血地指出，發展是亞太地區永恆的主題。唯有合作才能發展，不合作是最大的風險，搞「脫鈎斷鏈」對誰都沒有好處。亞太不能也不應該淪為地緣博弈的角斗場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。

習近平主席提出的一系列重大倡議主張順應大勢、合乎民心，對亞太合作和全球發展具有重要指導意義和實踐價值，得到與會各方高度認同和積極響應。會議通過的領導人宣言充分反映了落實布特拉加亞願景、構建亞太共同體、建設亞太自貿區、包容可持續發展、互聯互通等中方理念主張。國際輿論認為，在APEC首次領導人會議召開30周年的關鍵節點，哪些國家堅守亞太合作初心，堅持開放包容、互利共贏，哪些國家違背初心，搞地緣對抗、「脫鈎斷鏈」，世人看得清清楚楚。無論國際形勢如何變幻，中國將順應歷史大勢，一如既往推動開放型經濟和亞太經濟一體化，致力於實現共同發展、繁榮進步的亞太夢想。

習近平訪美・中美關係：圖為2023年11月15日中國國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。（新華社）

四、闡釋中國道路理念

王毅說，在世界經濟復甦乏力、不確定因素增多的背景下，外界高度關注中國作為全球主要經濟體的表現，普遍期待中國繼續發揮全球增長「動力源」和「穩定器」作用。此訪期間，習近平主席向APEC工商領導人峰會發表書面演講，並在多個場合向美國各界及APEC與會各方全面深入介紹中國式現代化的本質內涵及其世界意義。

習近平主席指出，中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化。中國式現代化既有各國現代化的共同特徵，更有基於中國國情的鮮明特色。習近平主席強調，我們致力於團結奮鬥，讓14億多中國人一起邁向現代化；致力於共同富裕，讓每一個中國人都過上美好生活；致力於全面發展，讓人的物質和精神世界同樣富足；致力於永續發展，讓人與自然和諧共生；致力於和平發展，推動構建人類命運共同體。這五個「致力於」通俗易懂、深入淺出闡釋了中國式現代化的主要特徵，讓外界進一步了解了中國共產黨的使命任務和中國的發展道路。

習近平主席指出，中國經濟持續回升向好，增速在全球主要經濟體中保持領先，仍然是全球增長最大引擎，今年對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一，發出中國經濟光明論的最強音。習近平主席強調，中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，權威論述了中國經濟增長的內在邏輯和強大韌性。習近平主席以生動的事例闡釋中國堅定不移推進高質量發展和高水平對外開放，從舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的空前盛況，到不久前舉辦第六屆中國國際進口博覽會的紅火場景，描繪了中國敞開大門搞建設，經濟增長含金量更高、綠色成色更濃的活力畫卷。習近平主席強調，無論國際形勢如何變化，中國打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變。習近平主席宣佈中國將舉辦第二屆全球數字貿易博覽會，還宣佈中國將進一步縮減外商投資准入負面清單，全面保障外商投資企業國民待遇，促進數據依法有序自由流動。習近平主席「兩個不會變」表態和一系列重大政策宣示鏗鏘有力，傳遞出中國高水平對外開放的強烈信號，提振了各方繼續對華合作的信心。美商務部長雷蒙多和商界領袖紛紛表示，美國歡迎一個穩定、繁榮的中國，同中國的經貿合作為美國創造了大量就業機會，美國企業對中國市場抱有濃厚興趣，美方致力於同中國發展長期穩定關係。

此訪期間，習近平主席還同墨西哥總統洛佩斯、秘魯總統博魯阿爾特，斐濟總理蘭布卡、汶萊蘇丹哈桑納爾舉行友好雙邊會見，為未來關係發展提供戰略指引。習近平主席還應約會見了日本首相岸田文雄。兩國領導人重申恪守中日四個政治文件的原則和共識，重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。這些雙邊會見連同中美元首會晤和出席APEC會議，都為推動國內高質量發展營造有利外部環境作出了重要努力。

王毅最後說，此訪是習近平外交思想的又一次成功實踐，是習近平主席運籌大國關係的「大手筆」。從年初在莫斯科舉行中俄元首會晤，到年底在三藩市舉行中美元首會晤，中國堅持不懈推進大國協調合作，推動構建總體穩定、均衡發展的大國關係框架，充分彰顯了中國負責任的大國擔當。此訪也是習近平主席今年出席多邊峰會的「收官作」。從首屆中國-中亞峰會到第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，從金磚國家領導人約翰內斯堡會晤到三藩市APEC領導人非正式會議，中國主張和中國理念廣得人心，中國建設性的大國作用更為凸顯。這次訪問再次證明，不論國際風雲如何變幻，習近平主席總是以高遠的眼光、強大的定力、卓越的智慧，指引中國外交攻堅克難、勇毅前行，為實現中華民族偉大復興營造主動有利的外部環境，為推動世界和平與發展的進步事業作出更多更大貢獻。東風吹雨過青山。我們要深刻學習領悟習近平外交思想，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以元首外交為引領，不斷開創中國特色大國外交新局面。