制止侵害婦女國際日　歐美多地大批民眾上街　反對向婦女行使暴力

11月25日為聯合國「制止暴力侵害婦女行為國際日」，歐美多個城市大批民眾上街響應。其中意大利一名女大學生疑被前男友殺害後，首都羅馬更有約5萬人參與集會，呼籲國家關心婦女權利及訴求。



意大利通訊社（AGI）報道，原應在帕多瓦大學（University of Padua）取得生物醫學工程學位的22歲女大學生Giulia Cecchettin失蹤一週後，遺體在威尼斯以北120公里處被人發現，疑為前男友所殺，震驚全國。22歲男子Filippo Turetta隨後在德國被捕。

意大利內政部指，截至11月12日，當地2023年已發生102宗女性被殺案，其中82宗是家庭成員或前現任伴侶所為。有集會參加者表示，繼該女學生被殺後，今年集會有特別重要的意義。

在法國巴黎等地，亦有數千人上街。政府數據顯示，當地2023年至今已有121名女性因性別遇害。有組織呼籲政府投入更多資金，消除針對婦女的暴力行為。

土耳其、巴西、阿根廷、智利及危地馬拉均有民眾上街集會。非政府組織稱，巴西2022年共有722名女性被殺；危地馬拉2023年至今共438名女性遇害。