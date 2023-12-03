Ryanair發現飛機引擎偽造零件　監管部門憂慮飛行安全

英國傳媒12月2日報道，歐洲著名廉航瑞安航空（Ryanair）旗下兩架飛機被發現使用偽造的引擎零件，是繼美國西南航空（Southwest Airlines）、美國航空（American Airlines）及達美航空（Delta Air Lines）之後，再有航空公司捲入同類事件。



《鏡報》（Mirror）報道，該兩架瑞安航空的飛機最近分別在巴西及美國德州（Texas）進行維修檢查時，技術人員在引擎內發現偽造零件。

瑞安航空行政總裁奥利里（Michael O'Leary）表示，該批零件來自英國的供應商AOG Technics，安裝於著名的CFM56引擎。他指出AOG不是瑞安的指定供應商，而監管部門曾在今年較早時得知波音及空中巴士（Airbus）的飛機內有缺陷零件，經追查後發現它們來自AOG。

報道提到，航空公司使用的零件理應接受嚴格的安全檢查，確保它們符合「適航」（airworthy），而每個零件都需要附上可以用於追蹤來源及檢查紀錄的證書。不過英美及歐洲的航空監管部門就指AOG提供虛假的證明文件。

歐洲航空安全局（European Aviation Safety Agency）曾在8月稱，正了解使用懷疑使用虛假文件的零件報告，而美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）亦就事件向航空公司發出警報，司法部已展開調查。美國航空、聯合航空及西南航空有多架飛機則因為同類調查而在10月暫停服務。

奥利里認為，有需要對第三方引擎供應商加強管制，瑞安航空同時已就事件向AOG採取法律行動。