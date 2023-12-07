晤習近平後見傳媒　歐盟領袖：冀貿易經濟關係更互惠和平衡

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）12月7日訪華期間與中國國家主席習近平會面後出席記者會，稱中歐需要更互惠、平衡的貿易關係。



他稱歐盟希望中國採取更多具體行動，擴大外國企業的市場准入。

米歇爾稱中歐在尊重基於國際規則的秩序的基礎上建立穩定和建設性的關係上，有着共同利益。

他稱歐中會一起支持在兩國方案的基礎上恢復解決加沙危機的政治進程。

他敦促中國有建設性地參與烏克蘭的和平方案，以及不會放棄鼓勵中國制止俄烏戰爭，中國參加下一次烏克蘭和平公式會議很重要。

他稱在會面中有強調新疆與西藏的人權狀況。

中歐關係：圖為2023年4月1日，在布魯塞爾的歐盟委員會大樓內，歐洲理事會主席米歇爾及歐盟外交與安全政策高級代表博雷利以視像形式參加中歐峰會時的情形，熒幕中顯示中國國家主席習近平及歐盟委員會主席馮德萊恩參與會議。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則稱透過直接與各國對話並向他們展示證據，在打擊規避制裁方面取得了巨大進展。

她說，歐中從解決貿易不平衡的角度討論醫療器材、化妝品和食品地理指標。

中歐關係：圖為2023年4月1日，中國國家主席習近平（左）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）、歐洲理事會主席米歇爾（不在圖中）及歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（不在圖中）進行中歐峰會時，在布魯塞爾的歐盟委員會（European Comission）大樓內一個熒幕播放會面情形。（Reuters）

第24屆中歐領導人會議7日舉行，早上習近平與訪華的米歇爾與馮德萊恩舉行會晤。新華社報道，會晤約在早上11時舉行。

這是2019年以來首場面對面舉行的中歐峰會。

習近平表示，中歐作為推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場，中歐關係關乎世界和平、穩定、繁榮。中歐有責任共同為世界提供更多穩定性，為發展提供更多推動力，為全球治理提供更多引領和支持。

習近平又指出，2023年是中國同歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年。站在中歐關係新起點上，雙方要總結歷史經驗，把握世界大勢，展現智慧擔當，堅持全面戰略夥伴關係正確定位。中歐要做互利合作的夥伴，不斷增強政治互信，凝聚戰略共識，排除各種干擾，加強對話與合作，共同應對全球性挑戰，攜手促進世界穩定繁榮。

歐盟「願望清單」

歐盟指，本次會議是與中國舉行最高層接觸、尋求建立具建設及穩定中歐關係的機會。峰會將聚焦中歐關係現狀及俄烏戰爭、中東局勢等國際議題。與會領袖會就確保更平衡、互惠的貿易關係，以及氣候變遷、糧食安全等領域展開討論。

歐盟表示，會上將主張有必要支持基於規則的多邊國際秩序，並回顧歐盟在去風險（de-risking）和經濟安全上的做法。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）將陪同馮德萊恩與米歇爾會見習近平及李強。

圖為2023年10月4日在西班牙格拉納達舉行的歐洲政治共同體高峰會前，歐盟旗幟在國會大樓外飄揚。（REUTERS/Jon Nazca）

美國《政治報》（Politico）11月引述馮德萊恩表示，中國是歐盟最重要貿易夥伴，但歐盟憂慮不公平及扭曲市場的掠奪式措施持續增加，包括貿易脅迫、杯葛歐洲產品及限制重要原材料出口等。

她重申歐盟無意與中國脫鈎，但雙方需化解風險，又指中歐對全球安全的觀點有分歧，強調必須認識雙方關係存有明顯競爭因素。

馮德萊恩9月13日宣布，歐盟將針對中國電動車補貼啟動調查，稱全球正充斥「廉價中國汽車」，扭曲歐洲市場。德國之聲（DW）12月1日稱，馮德萊恩在本次峰會中，或須為相關言論向中方解釋。

習近平2023年4月6日與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會面。（Reuters）

中國外交部發言人汪文斌12月4日在例行記者會上稱，中國–歐盟領導人會晤是雙方領導人年度會晤機制，對中歐關係發展發揮着重要的戰略引領作用，本次會晤恰逢中歐建立全面戰略夥伴關係20周年和中歐領導人會晤機制建立25周年，中國各界和國際社會廣泛關注。

他指出，當前百年變局加速演進，國際局勢加劇動盪，世界經濟動能不足，全球挑戰層出不窮，中歐關係也面臨新的機遇和挑戰，中歐是夥伴不是對手，雙方共同利益遠大於分歧。

他表示，中方期待此次領導人會晤發揮承前啟後，繼往開來的重要作用，通過戰略溝通增進理解互信，通過開拓創新加強互利合作，通過對話協商探討解決問題的思路，合作應對全球性挑戰。