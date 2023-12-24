聖誕蛋糕為何不減價？　專家解釋原因

又到聖誕節，大家或會準備聖誕大餐，而聖誕蛋糕就成為很多人購買的產品。不過大家或會想：為甚麼聖誕蛋糕不會像超級市場或便利店的熟食一樣，在關門前或特定時間「劈價促銷」？



日本飲食店顧問成田良爾向日媒オトナンサー（Otonasa）表示，熟食店決定為產品減價的理由除了是考慮減少食物浪費外，無法出售的食物會做成所有原材料費用的損失，因此透過減價會導致利潤減少，但總比蒙受損失好得多。

即使如此，蛋糕店為甚麼不會趁機減價「止血」？成田指，個人經營的小型蛋糕店中，有些店會選擇減價，但知名的糕點師傅或品牌化的甜品專門店會考慮到品牌價值問題，因此在關店前仍有剩餘蛋糕，都不會低價出售。

成田認為，小店固然都希望避免價值下降，但受制於維持營運的困難，這些店舖必須出售至少能回收原材料費用的數量，所以被迫減價促銷。

聖誕節：聖誕蛋糕成為不少家庭餐桌上慶祝節日的一部分。圖為2023年12月22日，巴黎一間餐廳內，廚師準備一款以巴黎歌劇院為造型的聖誕蛋糕。（REUTERS）

對於製作當日未售出的蛋糕的處理方式，成田表示，有些店舖每天都會廢棄未售出的蛋糕，亦有店舖會修整產品後在翌日出售。他提到，大部分過期的蛋糕會被廢棄處理，不過都有店舖會將剩餘的蛋糕分給員工或相關人員。

如果未售出的蛋糕沒有減價而被廢棄，除了無法獲得利潤外，材料費用和人力成本亦無法回收。不過成田提到價格「企硬」的好處，指「蛋糕是用於生日、聖誕節等特殊場合食用或作為禮物，具有特別感，即使價格稍高，也是有銷路的產品。如果在剩餘當日進行減價出售，將失去蛋糕的特殊感，同時也會造成價值下降。」

成田稱，如果顧客一開始為了「執平貨」而購買，店舖最終銷售額都會下降。他表示蛋糕店都希望顧客有「蛋糕是特別的食物，即使價格稍高也會購買」的印象而光顧。

不過報道提到，日本或曾有蛋糕店在以往的聖誕節關門前將聖誕蛋糕以低價出售，其中的原因可能是「一般而言，聖誕蛋糕在25日之前都可以美味地食用。」而且聖誕節結束後，大家隨即準備新年，導致蛋糕的需求下降。即使海綿蛋糕可以再製作成其他蛋糕產品，但它們或很難在保用期內售出，所以最終都會列為減價對象。