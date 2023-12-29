韓國2024年1月起試行「數碼游牧簽證」制度

韓國將2024年1月1日起試點實施數碼游牧簽證制度，旨在吸引全球範圍內以遠程方式工作的外企高收入群體。



韓聯社報道，韓國法務部星期五（12月29日）說，數碼游牧簽證（Digital Nomad Visa）僅限於在外企工作的外籍人員，須滿足可遠程辦公且在同一行業從業一年以上的條件，其18歲以上的家屬也符合條件。

此外，申請者還必須滿足年收入達到韓國前一年度國民總收入（GNI，以2022年為準4248萬韓圜、即約25.6萬港元）兩倍以上、加入醫療和本國護送保障額超過1億韓元的個人醫保等條件，門檻相對較高。

圖為2022年12月29日，韓國首爾一名男子站在已結冰的漢江江畔。

此外，持數碼游牧簽證在韓就業或從事盈利活動受限，若想在韓就業，還需要額外申請就業簽證。數碼游牧簽證的居留期為自入境日起一年，最長可延長至兩年。目前在韓短期居留的外國人只要滿足條件也可轉換為此簽證。

韓國法務部希望通過引入數碼游牧簽證制度，吸引更多高收入外國人來韓居住，為地方經濟發展注入活力，並廣泛宣傳推廣韓國的景點和文化。

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