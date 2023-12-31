也門女童街頭翻找食物　不幸遭垃圾箱重壓身亡︱有片慎入

也門一名家境貧困的女童12月26日在街頭垃圾箱翻找食物期間，意外拉倒垃圾箱，不幸遭重壓身亡。現場一間商店的閉路電視鏡頭錄到事發全程，片段後來上載社交網絡，廣為流傳。



當地媒體26日報道，事件發生在也門港口城市亞丁（Aden）謝赫奧斯曼區（Sheikh Othman）。該名不到8歲的女童試圖翻找食物，但因身高不足，只能攀附垃圾箱邊緣，嘗試數次後不慎拉倒垃圾箱。她隨即被翻側鐵箱壓側，埋在垃圾堆中。

片段可見，遭掩埋的女童掙扎不果，無法自行爬出，最終被活活壓死。報道指，直至清潔工人到場清理，才發現她的遺體。亦有說法指，不幸喪生的女童年僅5歲。

報道形容，此事反映亞丁市居民的悲慘境況，要翻找市內垃圾桶，尋找藉以維生的唯一食物來源。

聯合國糧食計劃署（WFP）資料顯示，也門現有1,700萬人的處於糧食安全未能獲得保證的狀況。350萬名孕婦、哺乳期婦女及5歲以下兒童嚴重營養不良。

世界糧食安全峰會（World Food Summit）1996年將糧食安全（food security）定義為：「任何人在任何時候均能實質且有效的獲得充分、安全且營養之糧食，以迎合其飲食及糧食偏好的活力健康生活。」

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