《蒙娜麗莎》遭兩女潑湯　倡保護環境與食物來源

兩名關注氣候變化的社運人士1月28日對巴黎羅浮宮的館藏動手，在名畫《蒙娜麗莎》保護玻璃罩前潑灑紅色湯液。



路透社28日稱，從影片中可見，兩女將紅色湯汁潑向這幅達文西（Leonard da Vinci）的傑作，旁觀者驚呼。

兩人竭盡所能來到保護玻璃罩下方後，盡可能接近《蒙娜麗莎》，然後行動。她們用法語說:「藝術還是有權擁有健康和可持續的食物系統更加重要?」她們隨後被羅浮宮保安人員帶離展示區。

兩女代表法國組織「食物反應」（Riposte Alimentaire）行動，她們潑湯後脫下外套，露出她們所穿、印有Riposte Alimentaire字樣的汗衫。

組織發聲明稱，此舉旨在提高外界對保護環境以及食物來源的關注。

巴黎羅浮宮館藏《蒙娜麗莎》曾遭人投擲蛋糕。（圖片擷取自：Twitter）

近年多名社運人士以類似方式針對藝術品，想藉此提高外界對氣候變化的關注。

《蒙娜麗莎》2022年5月遭一名男子投擲蛋糕。2023年10月有人在倫敦國美術館（National Gallery, London）對荷蘭名畫《向日葵》潑湯，11月在馬德里普拉多博物館（Museo Nacional del Prado），也有活動人士也曾將自己與哥雅（Francisco Goya）名作黏在一起。

《蒙娜麗莎》是著名天才畫家達文西的代表作，畫成於西元1502至1506年間。目前《蒙娜麗莎》是全球最知名的油畫名作之一，以「神秘的微笑」見稱。由於畫作擁有極大的名氣，歷年吸引無數參觀者慕名而來，同時亦使其成為不法之徒的目標。