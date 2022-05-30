《蒙娜麗莎》慘遭蛋糕襲擊　男疑犯喬裝輪椅老婦所為何事？

昨日，收藏在巴黎羅浮宮的名畫《蒙娜麗莎》竟然遭受襲擊。

根據目擊者憶述，肇事者是一名坐著輪椅、戴著假髮的男子。他喬裝成行動不便的老婦，利用輪椅的便利，成功到達最接近名畫、為行動不便者而設的區域。

然後，男子在參觀者、保安員、博物館職員眾目睽睽下突然站起，將一個忌廉蛋糕擲向《蒙娜麗莎》。蛋糕雖成功飛越的圍欄，卻無法穿透覆蓋《蒙娜麗莎》的防彈玻璃，玻璃表面沾滿蛋糕的忌廉和殘渣。

Aquí el momento en que se llevan a quien le aventó un pastel a la Monalisa.pic.twitter.com/HBayMOdcKV — Alejandro Alemán (@elsalonrojo) May 29, 2022

事發後，博物館保安員馬上將男子趕出大廳。男子在被警衛帶走時大喊：「想想地球吧，藝術家們都想想地球，所有的藝術家都要為地球考慮，這就是我這樣做的原因！」男子似乎是為了宣揚環保理念而做出此舉。

幸運地，多虧防彈玻璃的保護，《蒙娜麗莎》在今次事件中並沒有遭受任何傷害。

《蒙娜麗莎》屢被襲擊 一度被盜失蹤兩年

《蒙娜麗莎》是著名天才畫家李奧納多·達文西的代表作，畫成於西元1502至1506年間。目前《蒙娜麗莎》是全球最知名的油畫名作之一，以「神秘的微笑」見稱。由於畫作擁有極大的名氣，歷年吸引無數參觀者慕名而來，同時亦使其成為不法者的目標。

《蒙娜麗莎》曾在1911年一度被盜走。當時羅浮宮雜工Vincenzo Peruggia於閉館時躲入儲藏室，趁隔天周一休館取下畫作，並藏於大衣內竊出博物館。館方發現失蹤後，馬上展開調查，並開出高額懸賞金。兩年後，Peruggia遭警方逮捕，《蒙娜麗莎》終被尋回。

20世紀50年代，一名男子向《蒙娜麗莎》投擲硫酸，另外一名玻利維亞學生又用石頭砸向它。1974年，當《蒙娜麗莎》在東京展出時，一位坐在輪椅上的婦女向她的輪椅噴灑紅色油漆，表達了她對缺乏出入坡道的不滿。

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2009年，一名俄羅斯遊客向他扔了一杯茶。2017年，一名報稱是「行為藝術家」的33歲女子，在《蒙娜麗莎》前張開雙腿露出下體，最終因裸露和襲擊罪遭起訴。