《最後晚餐》《蒙娜麗莎》遭毒手　歐洲名畫慘遭環保份子黐手狙擊

近數個月，歐洲藝術館均有展品慘遭「毒手」，成為歐洲環保組織的示威工具。

上周未，3名環保突襲意大利佛羅倫斯的烏菲茲美術館，將自己的手粘在名畫《Primavera》（《春》）的保護玻璃上。

氣候活動組織「Ultima Generazione」（最後一代）的發言人表示，這次抗議是針對博物館「新一季行動」中的第一次。這似乎是受到了英國「Just Stop Oil」（停用石油）行動啓發，彷效他們最近在藝術館的類似抗議活動。

Climate activists glued their hands to Botticelli’s ‘Primavera’ at the Uffizi in Florence today. No damage was caused to the Renaissance masterpiece thanks to its protective glass.pic.twitter.com/eXpFQe33a9 — Wanted in Rome (@wantedinrome) July 22, 2022

三名抗議者（一男二女）透過正常途徑購票進入美術館。其後，兩名抗議者以膠水將手掌黏貼在名畫《Primavera》的保護玻璃上，在第三名抗議者的幫助下展開了寫有「Ultima Generazione No Gas No Carbone（最後一代，沒有天然氣，沒有煤炭）」的橫額。事發後，三人被現場保安人員制服，最後被警察帶走。據美術館消息，示威行動並沒有對畫作造成任何損害。

《春》（Primavera）是義大利畫家山德羅．波提且利（Sandro Botticelli）的名作，創作於1482年的名畫，擁有500多年的歷史。波提且利是歐洲文藝復興早期的佛羅倫斯畫派藝術家，他的代表作還有《三博士來朝》（Adorazione dei Magi）、《維納斯的誕生》（La nascita di Venere）等。烏菲茲美術館的網站將《春》描述為「對愛、和平和繁榮的慶祝」。

「今天有可能看到像這樣美麗的春天嗎？」Ultima Generazione在一份聲明中說。「火災、糧食危機和乾旱使之愈來愈困難。我們決定用藝術來敲響警鐘：我們正在走向社會和生態氣候的崩潰。」該團體表示，他們已經諮詢了藝術修復專家，以找到一種在不損壞畫作的情況下將自己粘在畫上的方法。該組織網站上的一份聲明說：「在我們捍衛我們的藝術遺產的同時，我們應該致力於照顧和保護我們與世界其他地區共享的地球。」

「Ultima Generazione」自12月以來一直在意大利開展示威行動，最初的一系列行動封鎖了意大利首都羅馬周圍的道路。

它是在歐洲、加拿大和澳大利亞興起的一些活動團體之一，這些團體受到英國激進環保組織「絕熱英國」（Insulate Britain）策略的啓發。「隔熱英國」在倫敦和英格蘭東南部的路障抗議活動造成了大規模的破壞，並引發了一場關於氣候變化和家居隔熱的全國性對話。

《最後晚餐》《蒙娜麗莎》也成示威行動狙擊

Aquí el momento en que se llevan a quien le aventó un pastel a la Monalisa.pic.twitter.com/HBayMOdcKV — Alejandro Alemán (@elsalonrojo) May 29, 2022

5月29日，收藏在巴黎羅浮宮的名畫《蒙娜麗莎》被襲擊。一名喬裝成輪椅老婦的男子將一個忌廉蛋糕擲向《蒙娜麗莎》。蛋糕擊中覆蓋《蒙娜麗莎》的防彈玻璃，玻璃表面沾滿蛋糕的忌廉和殘渣。男子在被警衛帶走時，高呼自己是為了宣揚環保理念而做出此舉。

6月30日，兩名英國環保組織「Just Stop Oil」支持者進入倫敦國家美術館，以「改圖版本」覆蓋英國名畫家康斯塔伯（John Constable）的名畫《乾草堆》（The Hay Wain），然後把自己的手黏在其華麗的鍍金畫框上，促使工作人員疏散房間里的藝術愛好者、遊客和學童。

「Just Stop Oil」支持者進入倫敦皇家學院，將自己的手黏在《最後的晚餐》全尺寸複製品的畫框上。（圖片擷取自：Darren Grimes Twitter）

7月1日 ，「Just Stop Oil」有成員走入倫敦一家美術館，在藝術館牆壁和地板噴上「Just Stop Oil」字樣，亦有部份成員用膠水將手黏在梵高1889年名畫《桃花源》的畫框上。7月5日，「Just Stop Oil」五名支持者進入倫敦皇家學院，將自己的手黏在《最後的晚餐》全尺寸複製品的畫框上。

環保組織一系列針對藝術品的示威行動引起社會很大迴響。有意見批評示威者譁眾取寵、行為罔顧他人。亦有意見指行動沒有確實破壞藝術品，相比起堵路、攻擊油站等破壞性行動大為溫和，但有效喚醒大眾關注。

英國環境與國際發展副大臣Zac Goldsmith勳爵曾公開表示，滅絕叛亂和其他激進綠色團體的抗議「雖然煩人但確實有效」（are annoying but do work），成功迫使政府對氣候變化採取行動。

【中國電影海報設計殿堂級人物黃海，多個作品成為經典，我們一齊重溫當中佳作！】