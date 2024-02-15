堪薩斯槍擊1死多傷　槍手開槍一刻曝光　目擊者：以為會死｜有片

美國堪薩斯城超級碗勝利巡遊槍擊案造成最少1死22人受傷，有目擊者表示當時情況十分混亂，當下認為自己會命喪現場，而現場開槍和民眾驚慌逃跑的畫面也在社群媒體上瘋傳。



在網上流傳的影片可看到，一名男子邊開槍邊奔向人群，前方人群立即驚慌四散；而身旁有數人勇敢撲向槍手，把槍手壓倒在地，不久後警察趕到。

槍手衝向人群開槍一刻：

有目擊者表示當時他與母親及弟弟參加球隊勝利大遊行，「一開始我們以為那是煙火聲音」，不久後前方一名男子卻突然轉身大喊「他有槍！」緊接突然爆出更大聲的槍響，全場瞬間陷入混亂。另有目擊者表示當時十分混亂，當下認為自己會命喪現場，能成功逃跑可謂奇蹟。

美國全國廣播公司（NBC）報道，事件共造成最少1人死22人受傷，其中８人傷勢嚴重，傷者中包括兒童。報道引述警方消息指出，當局拘留了3人，涉案槍枝亦已經找到，目前正調查犯案動機。

現場正槍救傷者的情況

美國國家美式足球聯盟（NFL）冠軍戰「超級碗」（Super Bowl）11日在拉斯維加斯（Las Vegas）落幕，堪薩斯酋長隊成功衛冕。堪薩斯14日舉行勝利巡遊，豈料發生槍擊。NFL在槍擊案後發表聲明，指對事件感到遺憾，並對事件的死傷者表示慰問。