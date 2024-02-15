美國超級碗勝利巡遊槍擊案1死22傷　電台DJ身亡　拜登促加強槍管

美國國家美式足球聯盟（NFL）冠軍戰「超級碗」（Super Bowl）11日落幕，由堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）奪冠。位於密蘇里州的堪薩斯市14日舉行勝利巡遊期間發生槍擊案，至少1死22傷。死者身份確認為當地一名電台DJ，警方已拘留3人。



《堪薩斯城明星報》（Kansas City Star）14日報道，死者為40多歲的KKFI電台DJ洛佩斯–加爾萬（Lisa Lopez-Galvan）。她在當日的槍擊事件中腹部中槍，送院接受手術期間不治身亡。

死者為酋長隊多年球迷

洛佩斯–加爾萬住在肖尼（Shawnee），已婚並育有兩名成年子女，由她共同主持的節目「Taste of Tejano」主要介紹西班牙音樂。報道指，她是堪薩斯酋長隊的多年球迷，為慶祝活動感到興奮，在酋長隊奪冠後，她更向《明星報》朋友索取載有紀念報道的報紙。

圖為洛佩斯–加爾萬（Lisa Lopez-Galvan）2020年11月28日社交媒體圖片。（Facebook @lisa.lopezgalvan）

美國總統拜登（Joe Biden）14日稱，事件應當令美國人民感到搖撼、震驚和羞愧，呼籲他們支持自身立場，採取行動解決槍支暴力問題，禁用突擊武器。

「超級碗」11日在拉斯維加斯（Las Vegas）落幕，堪薩斯酋長隊以25比22擊敗三藩市49人隊，成功衛冕超級碗，在5年內第3度奪得錦標。

槍手衝向人群開槍一刻：