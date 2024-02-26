美國女童海灘挖大沙洞突然塌陷遭活埋死　叔叔憶述「最揪心一刻」

美國佛羅里達州在一海灘2月20日發生恐怖意外，一對兄妹挖了一個大沙坑，豈料它突然倒塌並掩埋兩人，現年9歲的哥哥獲救，7歲妹妹被埋在一個1.8米深的坑長達20分鐘，當場死亡。死者的叔叔克里斯（Chris Sloan）接受美國電視台訪問時憶述事發經過。



出事前來自印第安納州的女童斯隆（Sloan Mattingly）與父母、哥哥在佛州濱海勞德代爾（Lauderdale-by-the-Sea）度假，豈料慘劇瞬間發生，兄妹二人同遭傾瀉而下的沙活埋。

他們的父母即時高聲呼救，周圍的人一呼百應，撲過來協助救人。眾人齊齊「摩打手」挖沙——影片令人看着焦急，也令人十分難過。

兩兄妹的叔叔克里斯（Chris Sloan）接受隸屬全國廣播公司（NBC）的KFOR-TV訪問時說，出事前大家都玩得很開心，周圍的人興奮地看着他們挖沙。

他憶述意外發生恐怖一刻：

後來我們發現沙坑塌陷，斯隆一直嘗試抓住哥哥馬多克斯（Maddox Mattingly）的腳，藉此離開那裏，但馬多克斯最終感覺到她不再動了。 斯隆與馬多克斯和的叔叔

沙子已經沒過的馬多克斯胸部，他尖叫求救；確實有很多人前來救人。 斯隆與馬多克斯和的叔叔

救護員到場後鞏固沙坑邊緣，以防進一步塌陷，成功救出他們，但斯隆被救起時已無脈搏，送院後證實死亡。馬多克斯送院後至今情況穩定。

美國佛羅里達州在一處海灘2024年2月20日一對兄妹玩耍時，挖了一個大沙坑，豈料它突然倒塌並掩埋兩人，其中9歲的哥哥獲救，7歲妹妹完全被埋，當場死亡。圖為遇害女童斯隆。

斯隆的母親特雷絲（Therese）在眾籌網站GoFundMe設立專頁並撰寫悼文，稱女兒之死是「離奇的意外」。這項目已籌得13萬美元，將用於為斯隆的葬禮。

特雷絲稱：「這意外將我們最好的7.5年奪走了，不要對我們說，你對我們痛失愛女感抱歉……不要這樣對我們說……她的死將永遠地改變我們。」她說家人對斯隆的愛超乎想像。

斯隆的父親也在社交媒體發布稱：「我們的寶寶已在天堂了，我太愛你斯隆。」失去愛女讓夫妻倆悲痛不已，而可能令他更難受的，或是來自外界的指控。

父疑幫手挖坑

當地警方正調查女童死因，包括沙坑為何會挖到這麼大。有報道懷疑，不止一人在現場同時挖沙。一名目擊者德菲納（Harry Defina）向NBC說，相信兄妹倆的父親在沙坑塌陷前一刻仍在幫手挖。

他說從沙灘只看到女童的頭頂，也看到男童「一點點」，而兩人的父親站在男童身旁。

美國佛羅里達州在一處海灘2024年2月20日一對兄妹玩耍時，挖了一個大沙坑，豈料它突然倒塌並掩埋兩人，其中9歲的哥哥獲救，7歲妹妹完全被埋，當場死亡。圖為遇害女童斯隆。圖為馬丁利一定，右二是遇害女童。（Facebook圖片）。

經營救生員訓練公司的德羅薩（Shawn DeRosa）提醒，很多家長都忽視挖沙坑的潛藏風險，允許兒童把洞挖深、挖大。他們知道沙坑有可能塌陷，卻不知孩子可在瞬間被埋起來，亦沒意識到一旦塌陷，要將他們救出來所面臨的真正挑戰。

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