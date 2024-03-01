美籍俄女因捐烏51.8美元　返鄉探親被控叛國　申解除羈押遭駁回

擁有美俄雙重國籍的俄裔女子，因曾向烏克蘭機構捐款51.8美元，今年1月返俄國探親時，遭俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕並控以叛國罪，最高面臨20年監禁。俄方指她為烏軍籌集資金，案件預定4月開審。她就俄方羈押提上訴，但2月29日被法院駁回。俄新社稱，其律師要求解除關押以軟禁代替。



卡列利娜（Ksenia Karelina）2021年起成為美國公民。（Ksenia Karelina Facebook 圖片）

被告為32歲的卡列利娜（Ksenia Karelina），她2021年起成為美國公民，在洛杉磯的水療中心工作，也是業餘芭蕾舞蹈員。她今年1月決定回家鄉葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）探親，未料被捕。她在美國的男友表示，卡列利娜出發前還稱：「我是俄羅斯人，我愛俄羅斯，葉卡捷琳堡沒有任何問題，那裏很安全。」

綜合俄羅斯律師組織Pervy Otdel及被告親友表示，卡列琳娜2022年2 月24日、即俄羅斯全面入侵烏克蘭當天，從她在美國的銀行戶口匯出51.8美元，捐贈烏克蘭組織Razom for Ukraine。該組織對卡列利娜在俄被捕表震驚，稱主要工作是人道主義援助、救災、教育和宣傳。

卡列琳娜的前夫表示，卡列琳娜不喜歡政治，只是反對殺戮。

美國駐莫斯科大使館表示，已獲悉事件及相關報道，但由於隱私限制，無法進一步評論。